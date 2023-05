A jornada de transformação da Avon no Brasil

Daniel Silveira iniciou sua carreira na Natura &Co, onde começou como trainee na área de logística. Antes, foi diretor de expansão internacional e responsável por levar a marca da Natura à Malásia e atuou no crescimento da Natura fora da América Latina, em países como Estados Unidos e França.

No Brasil, reestruturou a operação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de atuar também na formatação do sistema de vendas por relações, adotado em 2017.

Em 2020 a Avon foi adquirida pela Natura, numa operação de cerca de US$ 2 bilhões que fez a Natura &Co fez assumir a liderança da venda de fragrâncias premium e popular em 19 países nos canais de varejo e venda direta, incluindo as marcas Avon, Natura e The Body Shop.

Com quase 25 anos de Natura e uma longa experiência em projetos de transformação, Silveira assumiu as operações da Avon Brasil em 2020. Nesta entrevista exclusiva ao Ypocast, ele fala de carreira, jornada de liderança e da sinergia entre as marcas.

O grupo acaba de anunciar uma nova etapa deste processo que é a unificação da força vendas. As revendedoras que revendem Natura e Avon terão um único cadastro e poderão registrar os pedidos de produtos no mesmo aplicativo, recebendo suas encomendas em uma única remessa.

“O Brasil é a maior operação da Avon no mundo e um dos mais importantes mercados para a marca”, comenta Silveira sobre a responsabilidade de representar uma marca de 137 anos com mais de 1.500 de revendedoras no Brasil.

Assista o episódio completo: