O desenvolvimento humano em adultos passa pelo aprendizado contínuo e focado na experiência

À medida que o mundo dos negócios se torna mais complexo, os líderes precisam estar mais bem equipados para lidar com os problemas diários crescentes em suas organizações para conduzir com sucesso a agenda de transformação de seus negócios.

Hoje, a liderança exige que a pessoa se abra por inteiro, enfatizando tanto os aspectos emocionais e humanos da gestão quanto os estratégicos e de resolução de problemas. Como tal, um eficaz método de desenvolvimento de executivos é abraçar sua necessidade de crescer de dentro para fora. Mas chegar a esse entendimento pleno no rigor das demandas do dia a dia é um trabalho árduo.

A mudança organizacional não pode ser separada da mudança individual. Os esforços de mudança vacilam porque os indivíduos ignoram a importância de fazer mudanças fundamentais em suas próprias crenças.

Para acompanhar a mudança ao seu redor, os líderes precisam identificar sua própria bússola interna – e aprender como apresentar seu estilo, dons e presença únicos para que possam ser o melhor de si.

Os melhores programas de desenvolvimento se concentram no processo de autodescoberta, autodesenvolvimento e autorrealização. Dessa forma, os recursos de liderança que aceleram a capacidade dos executivos de prosperar - tanto individualmente quanto em suas organizações, são liberados.

Para isso, devemos partir de algumas premissas básicas:

Potencial para crescer : Todos tem o potencial para crescer. A maioria dos executivos pode se desenvolver significativamente se o planejamento abordar as causas raízes corretas

Abordagens diferentes : As pessoas aprendem e se desenvolvem de maneira única pois as pessoas pensam e dão valor a coisas diferentes

Pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento : É crucial o entendimento tanto para que se beneficiem de pontos fortes únicos quanto para lidar com lacunas importantes

Esforços conjuntos : Desenvolvimento é um processo difícil. Requer comprometimento e energia de ambos – do indivíduo e da organização

Jornada Contínua : O desenvolvimento não ocorre de uma única vez, é um processo contínuo, constante

Impacto : Qualquer plano de desenvolvimento deveria ter o benefício adicional de melhorar a colaboração, os negócios e a performance

A fim de executar uma das crenças centrais sobre como criar impacto, o plano de desenvolvimento precisa considerar e lidar com as causas raiz das áreas a desenvolver de um(a) executivo(a). Em primeiro lugar, é crucial entender por que uma área a desenvolver está presente, já que isso permite que o(a) executivo(a) chegue a ações de desenvolvimento de maior impacto. Ações de desenvolvimento podem tomar várias formas – de experiências a educação – e se o alvo da ação for a causa raiz errada, provavelmente não será eficaz.

O Modelo de Causa Raiz é uma estrutura poderosa, porém simples, capaz de determinar as razões para a existência de uma área a desenvolver. Ele define 5 tipos de causa raiz que poderiam contribuir para bloquear o desenvolvimento.

O que isso significa:

Educação (10%) : Aprendizagem autodirigida através de livros/vídeos/podcasts para um autodidata. Treinamentos através de prática de habilidades, programas de desenvolvimento, workshops, e claro pela educação formal.

Exposição (20%) : Apoio na concepção e estabelecimento de um programa de mentoria. Contar com o apoio dos pares, ou de um coach para trabalhar as causas raiz de crenças, identidade, traços e motivações das áreas de desenvolvimento

Experiências (70%) : Realidade que acontece não só no trabalho, entre as sessões de Coaching e após os módulos de treinamento, bem como fora dele

De forma geral, os planos de desenvolvimento efetivos devem abordar 5 passos: