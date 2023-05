Líderes extraordinários: YPO reúne time do núcleo de finanças e negócios

O portal Líderes Extraordinários é uma iniciativa do YPO Brasil em parceria com a EXAME para criação de conteúdo qualificado sobre finanças, governança, liderança, carreira e negócios.

O núcleo de finanças, investimentos e negócios conta com escritores que também são executivos do mercado financeiro e empresas de capital intensivo.

Neste episódio do Ypocast conhecemos um pouco mais sobre Pier Mattei, cofundador e CEO da Bravo Investimentos; bem como José Mario Marim fundador e CEO da Blue Empreendimentos, empresa do mercado de construção civil com foco em imóveis populares; e Felipe Mendes, general manager Latin America da GFK Management Consulting, empresa alemã especializada em pesquisa e monitoramento de mercado presente em 65 países.

Onde aprender finanças de graça?

Nos últimos anos, tem crescido o interesse das pessoas em aprender mais sobre finanças. A B3, bolsa de valores brasileira, registrou em 2022 um recorde do número de CPFs distintos de investidores Pessoa Física em renda fixa e variável, com 17,2 milhões de contas.

Com uma quantidade crescente de novos investidores, a B3 mantém uma plataforma de ensino gratuita para apoiar os investidores na jornada de aprendizado além de uma cartilha para o investidor.

No podcast a seguir, falamos sobre esse tema e também sobre o comportamento dos consumidores pós-pandemia e a ascensão da chamada "longevity economy".

Quer saber como essas mudanças têm impactado a economia, o comportamento (especialmente dos jovens), as empresas, e claro, o nosso bolso? Confira o bate-papo a seguir: