ESG: da teoria à prática

Um time de peso que vive ESG na prática (sigla em inglês para Ambiente, Social e Governança) compartilhou um pouco das suas experiências e considerações sobre como as empresas podem criar um círculo virtuoso que gera riqueza e impacta positivamente a sociedade.

O Ypocast entrevistou os escritores do núcleo ESG do portal Líderes Extraordinários Jair Ribeiro, fundador e presidente da Associação Parceiros da Educação e da Casa do Saber, André Villac Abucham, diretor-superintendente da Engeform Engenharia, e Felipe Vieira, vice-presidente Latin America da Valmomt.

De onde surgiu a sigla ESG?

A sigla ESG surgiu em 2005 a partir da publicação do relatório "Who Cares Wins" (Quem se importa, vence), elaborado pela ONU em colaboração com instituições financeiras e investidores institucionais, com o objetivo de incorporar considerações de impacto ambientais, sociais e de governança em suas práticas de investimento.

Desde então, a prática vem ganhando cada vez mais espaço na estratégia das empresas, na forma de comunicação e posicionamento de instituições em todos os níveis.

As mudanças de valores nas preferências e nas demandas da sociedade afetam as escolhas de consumo e investimento das pessoas, que, por sua vez, passam a demandar novas premissas de comportamento das instituições. A geração millennial e geração Z vêm ocupando um espaço representativo na força de trabalho das empresas e no poder de consumo.

Esses são alguns temas para reflexão presentes neste episódio do Ypocast, que traz ainda insights importantes sobre o ESG nas nossas vidas e como podemos pôr em prática no dia a dia.

O núcleo ESG do portal Líderes Extraordinários conta ainda com outros especialistas no tema. Ronaldo Koluszuk - Presidente da Absolar, Paulo Batista – CEO do Alicerce Educação, Gustavo Lorenzi de Castro, Managing Partner - De Vivo Castro Cunha e Whitaker Advogados, Paola Caron - Co-CEO do hospital Angelina Caron e Enrico Milani – CEO da Vapza Alimentos.

Assista a íntegra: