A busca de soluções inovadoras para desafios complexos

Agapito Troina é chairman da Visagio, Grupo de Transformação e Desenvolvimento de Negócios. Encontrou sua “tribo” logo cedo, como ele gosta de dizer. Ainda jovem, estudante de engenharia no Rio de Janeiro, entrou para o mercado de consultoria como estagiário na Visagio e, hoje, além da Visagio, faz parte de outros diversos boards de empresas.

Agapito faz parte do grupo de líderes cujas histórias inspiram e nos fazem pensar que podemos ir mais longe, que sonho e determinação são fatores decisivos para alcançar nossos objetivos.

Em entrevista ao Ypocast, ele contou sobre sua jornada profissional e a sua paixão por resolver problemas de diversas naturezas. Ao longo de sua carreira, já conduziu dezenas projetos nas maiores empresas do Brasil, sempre se destacando pela habilidade de encontrar soluções inovadoras e de real valor para desafios complexos dos seus clientes.

A Visagio possui escritórios em Perth, Sydney, Londres, Berlim, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, além da atuação em dezenas de países. A empresa foi crescendo e, hoje, conta com cerca de 800 funcionários e se orgulha de ter uma equipe altamente qualificada e diversificada, que valoriza a colaboração, a ética e a excelência no atendimento.

“A gente não sabe exatamente o que estará fazendo daqui dez anos, mas sabemos quais pessoas estarão conosco na jornada”, comenta Agapito, sobre a importância da escolha das pessoas para trabalhar na empresa.

Sobre a Visagio

Com 20 anos de mercado, a Plataforma da Visagio se transformou em algo além de uma consultoria. Hoje, é um Grupo de Transformação e Desenvolvimento de Negócios com projetos realizados dezenas de países. Em 2022, foi premiada como uma das das Melhores Empresa para se Trabalhar na América Latina e há cinco anos está entre as 5 melhores do ranking de Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil.

Assista a íntegra do episódio aqui.