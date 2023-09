7 dicas para se tornar um conselheiro de empresas

O mercado de trabalho segue em constante mutação e evolução no Brasil, privilegiando para posições executivas seniores executivos dinâmicos, com alta consciência digital e com forte pegada ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em português). Executivos jovens são cada vez mais demandados para posições estratégicas em grandes empresas. Por outro lado, executivos mais seniores estão cada dia mais preparados, acreditando que terão uma vida útil de trabalho muito maior que a dos seus antecessores, mas, muitas vezes, sofrendo pelo etarismo nas oportunidades de mercado.

O tema é como resolver essa equação. Um caminho muito buscado nos dias de hoje é o dos conselhos, sejam eles consultivos, de administração ou fiscais. O multitrabalho é uma tendência que deve crescer no Brasil com o apoio de leis trabalhistas mais brandas, pois ele traz maior flexibilidade, autonomia e liberdade, além de dirimir os potenciais altos custos de um executivo mais sênior que se dedicasse 100% às empresas contratantes.

Com essa tendência acima se intensificando, nunca se viu tantos executivos buscando cursos de formação de conselheiros em escolas tradicionais e novas entrantes. A cada dia jovens executivos se formam nesses cursos, visando uma carreira multitrabalho futura que inclua conselhos, consultoria e outras atividades. “Mas após tirar minha certificação, como faço para me tornar conselheiro?”, você pode se perguntar. Pensando nisso, listo abaixo 7 dicas que podem apoiar nesse processo:

1. Obtenção de qualificações: embora não seja sempre necessário, ter um diploma avançado em negócios, gestão ou campo relevante pode lhe dar credibilidade e conhecimento especializado. Além disso, busca-se cada vez mais pessoas com conhecimentos em consciência digital, segurança cibernética, ciência de dados e questões sociais no conselho de administração. Aproveite para se qualificar antes de buscar as oportunidades. A certificação de conselheiro é muito bem-vinda, mas sozinha não abre portas.

2. Experiências: quando montamos um conselho para nossos clientes, buscamos não somente senioridade e competências técnicas, mas muito mais experiências. Quem poderia ser melhor no aconselhamento de uma empresa que quer fazer um IPO (Oferta Pública Inicial, em português) do que um executivo que passou por isso? Quanto mais experiências você puder citar no seu perfil e na entrevista, melhor para o consultor ou os acionistas entenderem aquelas pelas quais a empresa vai passar.

3. Desenvolva uma forte rede de contatos: fazer networking com pessoas na indústria pode abrir oportunidades para posicionar-se no conselho de uma empresa. A maioria das oportunidades para conselhos ainda ocorrem dentro de indicações de acionistas. Comunidades ou associações são ótimos caminhos para a busca de conselheiros, tenha certeza de estar associado a essas comunidades e participar de seus eventos e reuniões para ser lembrado.

4. Continue aprendendo: as empresas estão sempre evoluindo e enfrentando novos desafios. Estar atualizado com as últimas tendências e desenvolvimentos do mercado pode ajudá-lo a fornecer conselhos valiosos. O lifelong learning (educação continuada) é cada dia mais valorizado. O perfil ideal de um conselheiro seria o executivo sênior com alta experiência e vivência, somado ao perfil obstinado que segue aprendendo, entendendo as tendências de mercado e se aperfeiçoando. Sua empresa deve estar trabalhando com algum comitê, squad (equipe multidisciplinar) ou grupo discutindo megatendências. Se for o caso, se voluntarie para participar do mesmo. Se não existir o grupo, crie um. Se não for possível criar, mude de emprego!

5. Seja ativo na comunidade: envolver-se com organizações sem fins lucrativos ou grupos da indústria pode aumentar sua visibilidade e abrir oportunidades para se tornar um conselheiro. ONGs (Organização Não Governamental) e outras entidades voluntárias são muito carentes de bons conselheiros e podem ser uma ótima porta de entrada para o mundo dos conselhos. Como normalmente são posições não remuneradas e com conselhos maiores, sempre existirão oportunidades.

6. Considere o coaching ou mentoria: aprender com alguém que já está em uma função de conselheiro pode ser extremamente útil para entender as responsabilidades e expectativas associadas ao cargo. Esse caminho é pouco usado e muito eficiente.

7. Demonstre suas habilidades: finalmente, para ser considerado para uma posição de conselheiro, você precisará demonstrar que possui as habilidades necessárias para o papel. Isso inclui habilidades estratégicas e de liderança, comunicação eficaz, pensamento crítico e habilidades de tomada de decisão. Mais ainda, é preciso demonstrar que você consegue diferenciar o estratégico do tático e é um bom ouvinte.