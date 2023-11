5 características essenciais para a evolução bem-sucedida de negócios

Ao longo da minha trajetória profissional, tive o privilégio de testemunhar a transformação digital moldando o rumo de empresas em todo o mundo, da Europa à América Latina. Nessa jornada de liderança em bigtechs, identifiquei cinco características que, em minha opinião, são essenciais para a evolução bem-sucedida de negócios, independentemente do setor, em um cenário cada vez mais digitalizado.

A primeira etapa é o reconhecimento da imperatividade da mudança. É preciso perceber, o mais rápido possível, que a era digital não é mais uma opção ou mesmo inevitável. Essa conscientização frequentemente surge nas marcas quando a concorrência se destaca ou os consumidores têm comportamentos diferentes do que costumavam ter. Os líderes que não estão preparados para ajudar suas companhias a evoluírem colocam toda uma operação em risco.

A pesquisa “The Keys to Scaling Digital Value”, sobre maturidade digital, realizada pelo BCG (Boston Consulting Group), em 2022, concluiu que as empresas que adotaram soluções digitais de forma eficaz tiveram um desempenho financeiro superior ao das empresas que não adotaram.

Uma vez que reconhecemos a necessidade de mudança, a próxima etapa é o investimento estratégico em tecnologia. Isso não significa adotar todas as últimas tendências tecnológicas, mas identificar as soluções que são pertinentes ao seu setor e ao seu público-alvo.

Na minha visão, estratégia e cultura empresarial caminham juntas. Portanto, o terceiro passo subsequente é trazer esse impulso de mudança para dentro da organização, para que os colaboradores caminhem em direção à experimentação, aprendizado contínuo e abertura para a inovação. A mentalidade digital que está em constante transformação é contagiosa e vital para uma evolução eficaz.

O quarto fator é colocar o consumidor no centro de todos os esforços da companhia, como maneira de conquistá-los com produtos, serviços e experiências que sejam personalizados. Isso é o que chamamos de “customer centric” e não é nada novo para o mercado.

Porém, um estudo realizado pela Adobe, divulgado em março de 2023, mostra que marcas e consumidores não têm a mesma visão sobre a qualidade das experiências: 85% dos profissionais de marketing entrevistados dizem que as experiências dos seus clientes são “incríveis” e estão impressionados com a capacidade das suas organizações de acompanhar as expectativas crescentes.

Por outro lado, apenas 63% dos consumidores estão satisfeitos com as experiências de marca. É uma diferença de 22 pontos entre o que as empresas acreditam que estão entregando e como seus clientes se sentem.

É por essa razão que a tecnologia também está a favor das companhias, não contra. Afinal, a adoção de ferramentas de análises de dados avançadas no marketing para entender melhor o comportamento do cliente em tempo real e, assim, oferecer jornadas mais personalizadas, é a chave para atraí-los e fidelizá-los. Esse é o conceito de martech – e ele não é novo.

Entretanto, a mesma pesquisa da Adobe mostra que apenas 54% dos profissionais de marketing usam dados para ajudar a entender quando se comunicar com um consumidor ou qual canal usar. Menos de a metade têm canais digitais para se comunicar com potenciais clientes (46%); outros 43% utilizam tecnologias digitais para identificar oportunidades de upsell (43%).

Adaptação contínua é o quinto fator que determinará o sucesso de empresas na era digital. As cartas do jogo nos negócios estão sempre mudando, principalmente por razões econômicas de ordem mundial. Por isso, as companhias precisam estar prontas para uma adaptação rápida às adversidades. Isso requer uma mentalidade aberta para novas oportunidades de negócios.

Minha jornada de cerca de 25 anos na área de tecnologia me fez entender que nesse universo não há uma linha de chegada. Estou constantemente avaliando meu progresso, aprendendo e ajustando minha estratégia de acordo com as mudanças no ambiente digital. E você, tem usado quais fatores para guiar sua empresa?