Zurich e Visa lançam reembolso instantâneo de seguro no Brasil

A seguradora Zurich, a Cielo e a Visa lançaram nesta segunda-feira o pagamento instantâneo de indenizações de seguros por meio de cartão de débito, a primeira do tipo no país.

A solução permite reduzir o tempo para o segurado receber a indenização após a aprovação da Zurich, de cinco dias úteis para até 30 minutos.

Inicialmente, a solução vale para seguro viagem, num piloto para clientes Zurich que tenham cartão de débito Visa que pedirem reembolso das coberturas de atraso de voo e despesas farmacêuticas, explicaram as companhias em comunicado.

Após escolher receber por cartão de débito, o cliente recebe e-mail confirmando aprovação do pedido de reembolso e o link para inserir os dados do cartão para receber o crédito. A Cielo é a responsável por processar as transferências.

Segundo o diretor de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich no Brasil, Fabiano Lima, o plano é expandir a solução para outras 34 coberturas do seguro viagem e para outros produtos como seguro auto e para pequenas e médias empresas.

Pela Visa, a solução já está disponível em 30 países, de acordo com o vice-presidente de Soluções e Inovação da empresa no Brasil, Percival Jatobá.