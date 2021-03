Yellen diz querer "entender profundamente" frenesi com GameStop antes de agir

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira que ela e reguladores do mercado financeiro precisam, antes de tomarem quaisquer ações, "entender profundamente" o que aconteceu no frenesi de negociações envolvendo a GameStop Corp e outras ações de varejo nos últimos dias.

Yellen, que terá reunião com reguladores de mercado nesta quinta-feira, disse ao programa Good Morning America da ABC: "Realmente precisamos garantir que nossos mercados financeiros estejam funcionando de forma apropriada, eficiente e que os investidores estejam protegidos".

Em sua primeira entrevista à imprensa desde que assumiu o cargo na semana passada como primeira mulher no comando do Tesouro dos EUA, Yellen também afirmou que um forte plano de estímulo federal é necessário para superar o abalo econômico provocado pela pandemia de coronavírus.

"Nunca tivemos nada tão grande mesmo durante a grande recessão. Precisamos garantir que as pessoas tenham empregos. Se não tiverem empregos, que tenham apoio."

Yellen vai se reunir nesta quinta-feira com os chefes da Securities and Exchange Commission (SEC, regulador do mercado de capitais nos EUA), do Federal Reserve Board, do Federal Reserve de Nova York e da Commodity Futures Trading Commission --agência que regula mercados de futuros e opções nos EUA.

Ela disse à ABC que os reguladores vão "discutir se os eventos recentes justificam ou não mais ação" e acrescentou: "precisamos entender profundamente o que aconteceu antes de agir, mas com certeza estamos observando com cuidado esses eventos."

Yellen não especificou quais ações potenciais poderiam ser tomadas por reguladores para responder à situação.

A reunião acontece após dias de frenesi nas ações da varejista de videogame GameStop, da fabricante de fones Koss Corp, da cadeia de cinemas AMC Entertainment e em outras ações e commodities, num movimento alimentado pelo fórum Wall Street Bets, hospedado na mídia social Reddit.