Yduqs vê medicina e EAD superar presencial em receita em 2 a 3 anos

Nos últimos 5 anos, desde que iniciou seu processo de transformação, que envolveu um amplo trabalho de ajuste de custos e maior visibilidade ao ensino à distância e aos cursos de medicina, a Yduqs (YDUQ3), que hoje tem uma base total de 747 mil alunos, viu suas ações multiplicarem por cerca de 3,2 vezes na Bolsa. Enquanto isso, suas concorrentes com capital aberto Cogna (COGN3) caiu 38%, Ânima (ANIM3) subiu 184% e Ser Educação (SEER3), 147%. O sucesso nesse processo é traduzido em poucas palavras: acertar grande e errar pequeno, e não insistir no erro.

Na visão de Eduardo Parente, que está no comando da empresa desde o fim de 2018, esse foi o segredo para a companhia ter chegado até aqui de forma sólida, superando as diversas crises que o setor passou durante esse período, que vão desde o fim do Fies até agora com o covid. Com uma posição de caixa de 1,9 bilhão de reais e baixo endividamento (encerrando o 3º trimestre com indicador dívida líquida/Ebitda de 1,4 vez), a companhia se mostra confortável para pensar em aquisições, mesmo diante do momento atual difícil para o país como um todo.

“Não é que queremos nos aproveitar, mas existe um momento em que é natural que se tenha consolidação e achamos que temos uma posição muito boa para isso. Tanto do lado da robustez financeira, quanto pelo fato de termos feito 3 integrações de muito sucesso nos últimos 12 meses”, comenta Parente em entrevista à EXAME Invest.

Nesse intervalo, a companhia comprou a UniToledo, no interior de São Paulo, com aproximadamente 5,3 mil alunos, por 102,5 milhões de reais; a Adtalem, dona do Ibmec, com cerca de 100 mil alunos, por 1,9 bilhão de reais; e a mais recente, na metade deste ano, o grupo Athenas, com presença em Rondônia e Mato Grosso, com 9 mil alunos, por 120 milhões de reais.

Olhando para frente, Parente diz que está em conversas com algumas empresas para possíveis aquisições, mas não tem pressa. Não vai para o tudo ou nada. No caso dos cursos de medicina, um dos principais focos da companhia, comenta: “tem negócio sendo fechado por até 2,5 milhões de reais por vaga. Isso não está dentro da nossa realidade”. Para efeito de comparação, o valor é muito superior ao pago pela companhia de 600 mil reais por vaga no curso em sua última aquisição do grupo Athenas.

Segundo ele, é muito provável que a medicina e o ensino à distância, que hoje correspondem por 40% do faturamento da empresa (há quatro anos, eram 10%), se tornem a parte principal do negócio da companhia. “Mas não quer dizer que o presencial não vá continuar crescendo”. A questão, diz, é o ritmo: enquanto essas duas frentes avançam a taxas de 20% a 30% ao ano, o presencial por si só cresce a 2%-3%. Considerando fusões e aquisições, chega a 10%-15%.

Ainda assim, descarta possibilidade de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) dessas duas vertentes. “Qual a vantagem de ganhar um múltiplo maior por isso? Você está antecipando expectativas. Só que isso já está acontecendo há cinco anos. Na hora que o crescimento vem, como está vindo, isso é reconhecido pelo mercado e o valor sobe naturalmente”.

Confira abaixo a entrevista na íntegra:

Como avalia a evolução da Yduqs nesses últimos dois anos em que está no comando da empresa?

Estamos hoje colhendo fruto de algo que não foi desenhado nesses últimos dois anos. É um processo muito maior do que isso, o horizonte dessa transformação tem cinco anos. Sou uma parte dela. Estamos em um momento de colher frutos. Apesar da situação difícil, não só do nosso mercado, mas da sociedade como um todo, acredito que estamos conseguindo enfrentar esse momento porque fizemos o dever de casa há alguns anos. Por isso, conseguimos chegar até aqui de uma forma muito sólida.

Nesse mercado, tivemos uma sequência de crises, com o fim do Fies, depois uma crise econômica muito grande e agora o covid. Crise atrás da outra, vamos buscando alternativas. De um lado, que caibam no bolso do aluno, que hoje tem menos opções de financiamento; de outro, que consigamos dar retorno financeiro aos acionistas. A maior parte dos nossos investidores são aposentados, que podiam pegar o dinheiro e fazer outra coisa com ele, mas escolheram o negócio de educação. Se educação for pior do que os outros negócios, o dinheiro vai embora e não vamos ter o capital que precisamos para poder investir e crescer.

Nesse binômio, de conseguir caber dentro do bolso do aluno, possibilitar financiamento e conseguir se manter atraente, com rentabilidade para os investidores, é que está a dificuldade e essa foi a jornada que fizemos.

O processo começa com o fim do Fies. Uma grande parcela da classe C e D que passou a ter um acesso à educação superior graças ao Fies e, quando o programa foi cortado, diminuiu muito a demanda pelo ensino presencial. O presencial tem uma característica muito interessante porque a demanda cresce de pouco em pouco. Só houve demanda maior por alguns anos por conta do Fies e, de repente, essa demanda foi embora. Por isso, a competição aumentou, foi um mercado mais duro nesse momento pós-Fies, mas fomos buscando alternativas a isso. Testamos muita coisa. Acredito que acertamos grande e erramos pequeno. E não só testamos pequeno como também não insistimos no erro, soubemos sair fora rapidamente.

Entre as coisas que deram certo, têm três que gosto de sublinhar que são: o ensino à distância, que chamamos de ensino digital; a medicina; e a pós-graduação. Essas acertamos muito, quando vimos que estava indo bem, passamos a gastar mais tempo e dinheiro. E, de novo, tudo isso tem cinco anos. Não tem nada a ver com a minha gestão.

Nesse meio tempo, fizemos também um grande trabalho de ajuste de custos. Vimos na pandemia muita gente mandando embora, cortando salários, mas não fizemos nada disso porque já havíamos feito há dois, três anos. Conseguimos passar por esse inverno de uma forma robusta.

Além disso, tanto o ensino à distância quanto a medicina, quando olhamos cinco anos para trás, o crescimento é de 20% a 30% todo o ano, em uma base que já é muito grande. Hoje, 40% da nossa receita vem de medicina e ensino à distância. Esses números, acredito, são o encanto das pessoas. Conseguimos transformar uma empresa que era praticamente toda presencial para algo que é agora 60% presencial e com os 40% restantes do negócio que cresce a essas taxas, com muita inovação.

Com 1,9 bilhão de reais em caixa, como está o panorama para aquisições? Estão em conversas com alguma empresa depois que o negócio com a Laureate não deu certo?

Gostaríamos de ter comprado a Laureate, mas perdemos porque temos uma disciplina muito grande na aquisição. Se você paga muito caro, pode criar um problema grande. Imagina a Laureate vendida por 4,4 bilhões de reais para uma empresa cujo valor de mercado era de 3 bilhões de reais. O nosso é 10 bilhões de reais. Mesmo que comprássemos, imagina se isso não funciona? Aquisições estão nos nossos planos, fizemos três nos últimos 12 meses muito bem-sucedidas. A Adtalem, UniToledo e Athenas. E vamos continuar fazendo. Achamos que é um setor pouco consolidado.

Além da posição de caixa, tem outras duas coisas que nos motiva nesse sentido: a nossa relação dívida líquida/Ebitda é muito baixa, pouco acima de 1 vez; e a outra é que geramos muito caixa. Esse ano geramos mais de 1 bilhão de reais em caixa nos primeiros nove meses. Com isso, essa dívida líquida/Ebtida que é hoje um pouco acima de 1 vez, vai caindo e gerando oportunidades para fazermos outros negócios.

Hoje, somos o maior do setor e não temos sequer 10% de participação, há outros setores com consolidação muito maior. E, dada a atual situação, tem muita gente em dificuldade. Não é que queremos nos aproveitar, mas existe um momento em que é natural que você tenha uma consolidação e achamos que temos uma posição muito boa para isso. Tanto do lado da nossa robustez financeira quanto pelo fato de termos feito essas três integrações com muito sucesso. A última, da Athenas, que tem presença em Rondônia, Mato Grosso e Acre — lugares onde queríamos complementar nosso portfólio — fizemos em um mês algo que parecia que estávamos há um ano, desde o processo de integração de TI até o próprio projeto acadêmico.

Como avalia os preços que estão saindo as aquisições de faculdades de medicina?

Os preços estão saindo a patamares que não consideramos. Teve negócio saindo por até 2,5 milhões de reais por vaga. Isso não está dentro da nossa realidade. Talvez até na do concorrente faça sentido, mas, para nós, achamos que não funciona.

Agora, para as demais faculdades, sem ser medicina, os preços caíram com a crise do covid. Os negócios estão ficando mais interessantes, dentro do razoável. Achamos que tem muitas aquisições a serem feitas, mas como muitas vezes são empresas familiares e pequenas, esse não é um processo tão linear como quando você negocia com duas empresas de capital aberto. É uma coisa mais demorada, muitas vezes emotiva, mas achamos que o mercado está aberto. Tem muita coisa para fazer.

Dessas oportunidades que estão enxergando, tem alguma em negociação mais avançada?

Estamos em conversa com algumas empresas. Mas temos na cabeça um número importante: queremos um EV/Ebitda [indicador dado pela divisão do valor de mercado da empresa somado à dívida líquida pelo Ebitda] após as sinergias na casa de 5 vezes a 5,5,vezes em aquisições. Se não tem isso, você começa a ter dificuldade. Coisas podem dar errado no meio do caminho. Como vemos um mercado com possibilidades, não temos pressa. E, sem pressa, fizemos três nos últimos 12 meses. Esperamos ter uma sequência de anúncios a fazer, mas não estou prometendo nada.

Como foi a campanha de BlackFriday em termos de antecipação de matrículas?

Todo ano fazemos essas campanhas, foi bem. O que está acontecendo esse ano é que, com Enem adiado de janeiro para março e o Sisu provavelmente em abril, está todo mundo meio que em compasso de espera, não adianta gastar muito com marketing agora. Nós e a concorrência toda. Todo mundo tentando entender qual será o momento de jogar. O que estamos vendo é que os alunos vão vir mais tarde, mas há um grande represamento do que não aconteceu há seis meses. A captação do meio do ano de todo mundo foi ruim, só que essas pessoas querem estudar. As pessoas queriam entender como seria a pandemia. O aluno do primeiro semestre é um aluno que vem direto da escola, o do segundo, é um que já se formou faz um tempo e está querendo voltar a estudar, ele não precisa voltar naquele momento, pode retomar mais para frente. Achamos que tem um represamento desse aluno, que vai nos ajudar no primeiro semestre do ano que vem.

Estamos trabalhando para estar em sala de aula no fim de fevereiro/começo de março, com todas as medidas de segurança necessárias, cumprindo todos os protocolos. E com o retorno para a sala de aula, achamos também que as coisas voltam à normalidade.

Depois desse processo de transformação nos últimos 5 anos, como vê a empresa daqui para frente?

Estamos conseguindo ter um grande sucesso porque entendemos que a tecnologia está do nosso lado. No momento em que temos as ferramentas digitais levando produtos de elite para a massa, você torna o processo como um todo muito mais eficiente, com mais qualidade e mais barato. Isso muda um pouco o perfil que você tem. Se olhar o mundo da medicina e ensino à distância, era 10% do nosso faturamento há 4 anos, hoje, representa 40%, com uma taxa de crescimento de 20% a 30% ao ano. Nossa cara é muito mais de uma empresa de tecnologia, que tem um conjunto curadores que entendem o que levar e como levar para uma massa de gente e com diferentes canais. Entregamos isso no ensino à distância, presencial, semi-presencial.

Diante desse crescimento, avalia fazer IPO do negócio de medicina e ensino à distância em algum momento?

Muita gente me pergunta isso, mas não, não vamos. Qual a vantagem de ganhar um múltiplo maior por isso? Você está antecipando expectativa, só que isso já está acontecendo já tem 5 anos e vai continuar.

É muito provável que medicina e ensino à distância sejam a parte principal do nosso negócio daqui a 2-3 anos, mas não quer dizer que o presencial não vá continuar crescendo. A questão é o ritmo: enquanto essas duas frentes avançam a taxas de 20% a 30% ao ano, o presencial por si só cresce a 2%-3%, mas, como o grosso das minhas aquisições está no presencial, então, esse crescimento pode chegar de 10% a 15% ao ano, dependendo da minha capacidade de achar bons negócios.

A beleza está aí. Se você consegue fazer uma aquisição a 5 vezes o EV/Ebitda após as sinergias e somos cotados a cerca de 10/11 vezes, já chegamos a valer 13 vezes, é isso que é a máquina. Você paga 5 vezes por um negócio que depois passa a ter múltiplo de 10 a 13 vezes.

Além disso, temos o nosso próprio dinheiro. Quando você faz uma oferta e ações, você dilui o acionista atual. Achamos que as pessoas sabem fazer conta. E, na hora que esse crescimento estiver vindo, como está vindo, o mercado reconhece e o valor sobe naturalmente. Não temos pressa para isso não. Queremos gente que acredita na educação, no longo prazo, que vê que o Brasil precisa muito de educação e que essa educação vai ser dada por quem conseguir associar tecnologia com qualidade, que é o que temos feito.