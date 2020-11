Westwing, e-commerce de casa e decoração, avalia IPO

A empresa de comércio eletrônico de produtos para casa e decoração Westwing Comércio Varejista está considerando uma oferta pública inicial de ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A companhia, com sede em São Paulo, está avaliando uma listagem no Brasil, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública. A empresa está trabalhando com bancos incluindo BTG Pactual, Citi, JPMorgan e XP na potencial oferta, disse uma das pessoas.

A companhia era parte do grupo alemão Westwing Group AG, mas se tornou independente em 2018 por meio de um “management buyout”, com o fundo de private equity Axxon Group comprando uma fatia da empresa, disse Andres Mutschler, CEO da companhia brasileira, em um webcast em julho.

Westwing, Axxon, JPMorgan e XP não responderam a pedidos de comentário. BTG e Citi não comentam.