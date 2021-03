Volkswagen quer que 70% das vendas na Europa sejam de carros elétrico

A Volkswagen quer que os veículos elétricos respondam pela maioria das vendas europeias da marca até 2030, disse a companhia nesta sexta-feira.

Espera-se que os carros totalmente elétricos representem mais de 70% do total de vendas de veículos na Europa até 2030, em comparação com a meta anterior de 35%, disse a segunda maior montadora do mundo ao revelar a estratégia "Accelerate".

"Com o Accelerate, estamos aumentando a velocidade em nosso caminho para um futuro digital", disse Ralf Brandstaetter, que dirige a marca Volkswagen e também faz parte do conselho de administração do grupo.

"Nos próximos anos, mudaremos a Volkswagen como nunca antes", acrescentou ele, dizendo que a integração de dados e funções de software em carros abrirá novas fontes de receita para o grupo.

Desafiada por Apple, Google e Amazon, a Volkswagen também planeja oferecer veículos autônomos e quer desenvolver sistemas operacionais - o coração dos futuros carros elétricos - por conta própria para lucrar modelos de negócios baseados em dados.

"Se você colocar isso nas mãos de terceiros, não poderá mais desenvolver esses modelos de negócios sozinho", disse Brandstaetter.

A Volkswagen reservou cerca de 16 bilhões de euros para investimentos nas tendências futuras de e-mobilidade, hibridização e digitalização até 2025.

O grupo ficou para trás na eletrificação até admitir, em 2015, trapacear nos testes de emissões de diesel dos EUA e ter de lidar com novas cotas chinesas para veículos elétricos.

Isso levou a uma mudança estratégica para a tecnologia de emissão zero e autônoma, e agora a Volkswagen tem um dos programas mais ambiciosos do setor.

As montadoras estão correndo para desenvolver veículos elétricos para atender às metas mais rígidas de emissões de CO2 na Europa e, nesta semana, a Volvo se juntou a um número crescente de montadoras visando uma linha totalmente elétrica até 2030.

A Stellantis, nascida da fusão entre a Fiat Chrysler e a PSA, planeja ter versões totalmente elétricas ou híbridas de todos os seus veículos disponíveis na Europa até 2025.

Na China e nos Estados Unidos, a Volkswagen espera que a participação de veículos totalmente elétricos suba para 50% até 2030, disse a marca, com o objetivo de afastar rivais, incluindo Tesla, de se tornar a líder mundial na produção de veículos elétricos.

"De todos os grandes fabricantes, a Volkswagen tem a melhor chance de vencer a corrida. Enquanto os concorrentes ainda estão no meio da transformação elétrica, estamos dando grandes passos em direção à transformação digital", disse Brandstaetter.