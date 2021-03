Volatilidade reduzirá pela metade o número de ofertas de ações, diz Itaú

O recente pico de volatilidade no mercado brasileiro provavelmente reduzirá pela metade o número de ofertas de ações durante as próximas duas semanas, de acordo com o Banco Itaú BBA.

O Itaú, líder no mercado neste ano para empresas brasileiras, estima que 30 transações estavam no forno para o período, mas as oscilações bruscas de preços acabaram persuadindo emissores a adiar pelo menos 15.

Os investidores internacionais deixando o mercado brasileiro aumentaram o problema. “Percebemos investidores estrangeiros de peso cortando suas participações no Brasil”, disse Cristiano Guimarães, diretor executivo do banco global corporativo e de investimento. “Até alguns investidores long-only estão saindo.”

A intervenção do governo para destituir o presidente da gigante do petróleo Petrobras contribuiu para o mau humor, assim como as prolongadas discussões sobre o teto de gastos e o agravamento da pandemia do Covid-19.

O mercado de ações do país registrou saídas líquidas de cerca de R$ 6,8 bilhões de investidores estrangeiros no mês passado, de acordo com dados de câmbio compilados pela Bloomberg. E as saídas em 22 de fevereiro, o primeiro dia de negociação completo depois que o presidente Jair Bolsonaro removeu o presidente da Petrobras, foram as maiores em um único dia desde 2008.

A volatilidade implícita de dois meses para o índice de referência Ibovespa do Brasil em 3 de março atingiu seu nível mais alto desde junho.

As transações que ainda chegarão ao mercado são principalmente de empresas de saúde e tecnologia, disse Guimarães, acrescentando que o Itaú está priorizando esses dois setores porque ainda há muita demanda.

As ofertas totais de ações por empresas brasileiras alcançaram R$ 34 bilhões neste ano, uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período de 2020, segundo dados compilados pela Bloomberg. Este ano, ocorreram 24 transações com ações, e o Itaú atuou como líder em 14, mostram os dados.

Em dezembro, o executivo de banco de investimento do Itaú Roderick Greenlees disse que 2021 poderia registrar até R$ 140 bilhões em oferta de ações e 70 transações.