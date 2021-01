Você já pode pagar o IPVA e licenciamento com desconto de até 25% em SP

O contribuinte já pode pagar o IPVA e o licenciamento antecipado na cidade de São Paulo, independentemente do número final da placa do veículo e ganhar desconto. No caso do IPVA, o valor fica 3% menor, mas precisa ser pago em cota única até o dia 20. Já no caso do licenciamento o desconto é de 25% até o dia 14 de janeiro

O valor da taxa de licenciamento 2021 é de 98,91 reais, o que representa um reajuste de 5,36% em relação à taxa de 2020. Após a data, o valor será de 131,80 reais, um reajuste de 40,4% frente ao ano passado.

O desconto do licenciamento é indiscutivelmente favorável. Mas mesmo o do IPVA, de 3%, pode parecer pouco. Mas considerando que a taxa Selic está rendendo 2% ao ano, o desconto é maior do que o rendimento da poupança ou um CDB que pague 100% do CDI. Ou seja, vale mais a pena pagar antecipado do que aplicar o valor em investimentos mais conservadores.

Quem preferir pagar o valor do IPVA em cota única do dia 21 ao dia 25 de janeiro não terá o desconto. Já se a opção foi pelo parcelamento as três parcelas devem ser pagas até o dia 22 de março.

Tabela IPVA 2021 São Paulo Tabela IPVA 2021 São Paulo

Quem deixar de recolher o IPVA fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

O pagamento do IPVA pode ser feito em bancos autorizados (autoatendimento, internet banking, débito agendado) e casas lotéricas informando o número Renavam que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Também pode ser parcelado ou pago à vista pelo cartão de crédito.

Licenciamento 2021 São Paulo Licenciamento 2021 São Paulo

Já a quitação do licenciamento pode ser feita via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas lotéricas. É preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os débitos do veículo – IPVA, possíveis multas e a taxa de licenciamento.