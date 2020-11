Virada financeira: uma aula gratuita para passar de poupador a investidor

A cada dia, mais brasileiros se interessam pelo tema das finanças pessoais e dos investimentos. É uma jornada que começa com a preocupação em organizar as contas do mês, passa pela quitação de dívidas e chega ao momento em que elas começam a poupar. Mas uma dúvida recorrente é como fazer essa passagem. Foi pensando nisso que a EXAME Academy, a divisão de educação da EXAME, preparou a aula gratuita Virada Financeira: de poupador a investidor. O conteúdo será levado ao ar nesta segunda, 30.

A aula é uma espécie de curso de rápida duração com as explicações e os ensinamentos dos analistas da EXAME Academy para que uma pessoa consiga adquirir noções fundamentais para dar os passos rumo à sua independência financeira.

“Educação financeira que é bom ninguém explica. Imagine se as pessoas tivessem aprendido a como cuidar do seu próprio dinheiro: o quanto é importante reservar, fazer contas, dividir suas despesas e investir para aumentar sua renda”, afirma Bruno Lima, analista de renda variável da EXAME Research, e um dos professores do curso.

“Cuidar das finanças não é fazer contas para controlar gastos. Uma pessoa que controla as finanças alcança uma série de outros objetivos de vida que uma pessoa sem educação financeira não consegue, por que ela vai investir e fazer o dinheiro trabalhar para ela”, completa Lima.

O analista apresenta a aula ao lado da atriz e apresentadora Fernanda Souza, que conta a sua experiência pessoal com o dinheiro e como ele é fundamental para a sua independência. “Eu sei contar meu suado dinheirinho desde criança. Infância com dificuldade né? Minha mãe sempre me ensinou que eu não era todo mundo”, conta Souza.

“Eu conheço muita gente que pensa que apenas não ter dívidas já basta, mas eu sempre me perguntei se não dá pra ir mais além? Eu sei que poupar pode ser visto como um costume de quem é ‘mão de vaca’ ou até mesmo de pessoas que não sabem aproveitar a vida. Mas sempre questionei esse pensamento”, comenta a atriz.

A aula gratuita Virada financeira: de poupador a investidor, com duração aproximada de uma hora, é composta por seis módulos, que são extratos resumidos de cursos mais aprofundados, todos desenvolvidos pela EXAME Academy:

Como organizo meu orçamento? Juros compostos A carteira de investimentos: primeiros passos Por que investir em ações? Por que investir em fundos? Por que investir em renda fixa?

“É preciso investir em nós mesmos com conhecimento antes de sair gastando, comprando tudo compulsoriamente e jogando fora o dinheiro que a gente tanto suou pra ganhar”, afirma Fernanda Souza.

“A educação financeira não faz com que a gente não gaste, com que a gente não compre as coisas que queremos ou com que a gente não aproveite a vida. Pelo contrário, ter o controle da sua vida financeira significa investir mais em você mesmo, seja com educação, no âmbito pessoal ou profissional, com lazer”, afirma Lima, analista da EXAME Research. “É você criar métodos e caminhos para realizar os seus sonhos. Por isso, não deixe de investir o seu tempo da melhor maneira possível.”

Saiba mais sobre a aula gratuita Virada financeira: de poupador a investidor neste link.