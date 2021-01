Vinci levanta pelo menos US$ 250 milhões em IPO na Nasdaq

A gestora brasileira Vinci Partners levantou pelo menos 250 milhões de dólares em oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa americana Nasdaq nesta quinta-feira, 28, disse o presidente, Alessandro Horta.

Um lote adicional de mais 15% ainda poderá ser vendido pelos bancos líderes, segundo Horta. Os sócios não venderam suas ações e Gilberto Sayão continua controlador, com cerca de 25% do capital total e a maioria do capital votante. Horta fica com cerca de 14% do capital total.

Os recursos obtidos na oferta serão usados para investimento inicial da Vinci em novos fundos de private equity, imobiliários (FIIs), de infraestrutura e de crédito privado, disse Horta. A empresa também não descarta aquisições, segundo ele. No fim do ano passado, a Vinci tinha 50 bilhões de reais em recursos sob gestão, disse Horta.

A Vinci, com sede no Rio, fixou em 18 dólares o preço de sua ação, no topo superior da faixa proposta.

J.P. Morgan e Goldman Sachs são os líderes da transação, da qual também participam BTG Pactual, Itaú BBA, BofA, Credit Suisse e UBS. As ações são negociadas sob o código VINP.