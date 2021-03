Veja quem deve atualizar o aplicativo do Caixa Tem nesta terça-feira

Os trabalhadores nascidos em junho que receberam o auxílio emergencial devem atualizar os seus dados cadastrais a partir desta terça-feira, 23.

A atualização é feita pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência da Caixa. No aplicativo Caixa Tem, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” e enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e um documento de identificação (RG ou CNH).

A atualização cadastral está sendo realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários do programa. Na quarta-feira, dia 24, será a vez dos nascidos em julho. A atualização segue até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro.

Veja o calendário:

Data para atualização Mês de nascimento A partir do dia 14/03 Janeiro A partir do dia 16/03 Fevereiro A partir do dia 18/03 Março A partir do dia 20/03 Abril A partir do dia 22/03 Maio A partir do dia 23/03 Junho A partir do dia 24/03 Julho A partir do dia 25/03 Agosto A partir do dia 26/03 Setembro A partir do dia 29/03 Outubro A partir do dia 30/03 Novembro A partir do dia 31/03 Dezembro

Nova rodada: veja os valores

O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com as regras para a nova rodada do auxílio emergencial, detalhando valores e grupos que serão beneficiados. Serão quatro parcelas mensais, pagas a partir de abril a 45,6 milhões de famílias -- 22,6 milhões a menos do que na primeira rodada, concedida a 68,2 milhões de pessoas. Os repasses variam de 150 reais a 375 reais, a depender da composição familiar.

O calendário de pagamento da nova rodada do auxílio emergencial está pronto, anunciou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. As datas de pagamento, no entanto, dependem de validação do presidente Jair Bolsonaro, que entregará ao Congresso Nacional as medidas provisórias que autorizam a retomada do benefício social.

“Do ponto de vista técnico, estamos preparados desde 2020, fazendo esse equilíbrio entre o pagamento nas agências e no digital, tendo como objetivo básico ajudar as pessoas a receber os recursos e evitar aglomeração”, declarou Guimarães.

Ele explicou que o pagamento a 45,6 milhões de beneficiários seguirá o modelo adotado no segundo semestre do ano passado, com calendários escalonados para os trabalhadores informais e com o cronograma habitual do Bolsa Família para os participantes do programa social.