Veja os bairros mais caros para morar em São Paulo

O preço do metro quadrado na cidade de São Paulo foi de 6.260 reais em novembro, o que representa uma leve alta de 0,3% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, a alta é de 2,1% e, nos últimos 12 meses, de 2,2%.

Desta maneira, um imóvel padrão (65m², 2 dormitórios e 1 vaga de garagem) tem valor médio de 406.900 reais. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo site Imovelweb.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy te ajuda. Assine

Entre os bairros da cidade, o Ibirapuera é o mais caro, com metro quadrado em torno de 22.733 reais, valor 3,6 vezes maior do que a média na cidade de São Paulo.

Confira abaixo a lista com os preços mais altos e os mais baixos para comprar um imóvel em São Paulo:

Mais baratos (m²) Variação mensal Variação Anual Conjunto Habitacional Santa Etelvina III (Cidade Tiradentes) R$ 2.056 0,5% -19,4% Conjunto Habitacional Fazenda do Carmo (Cidade Tiradentes) R$ 2.247 -0,7% -0,3% Jardim Olinda (Campo Limpo) R$ 2.273 0,6% -2,2% Mais caros (m²) Variação mensal Variação Anual Cidade Jardim (Morumbi) R$ 21.087 -3,7% -11,2% Ibirapuera (Moema) R$ 22.507 0,2% 7,2% Parque Ibirapuera (Moema) R$ 22.733 -1,6% 8,5%

Os dados apontam que, nos últimos 12 meses, os bairros que mais se valorizaram foram Parque Vila Maria (R$ 14.896/m²), com alta de 19,7%, Jardim Brasília – Zona Leste (R$ 5.030/m²) e Vila Jacuí (R$ 5.169/m²), ambos com crescimento de 18,3%.

Por outro lado, as maiores desvalorizações ocorreram no Conjunto Habitacional Santa Etelvina III (R$ 2.056/m²), no Parque do Carmo (R$ 3.667/m²) e na Vila Mirante (R$ 7.125/m²), com quedas de 19,4%, 18,2% e 17,8%, respectivamente.

Aluguel

Ao analisar o valor do aluguel, os dados apontam também que o bairro do Ibirapuera segue na liderança. Em novembro, para alugar um apartamento padrão em São Paulo era preciso, em média, 2.040 reais por mês, 1,1% a mais do que no mês anterior. Em 2020, o preço dos aluguéis cresceu 6,3% em São Paulo; e, entre novembro de 2019 e novembro de 2020 o aumento foi de 7,4%.

Nos últimos 12 meses, os aluguéis ficaram mais baratos na Chácara Santo Antônio – Zona Leste (R$ 1.841/mês, queda de 24%), na Vila Santo Estéfano (R$ 1.815/mês, -23,4%) e em Cidade Jardim (R$ 4.316/mês, -20,6%). No mesmo período, os aluguéis ficaram mais caros na Luz (R$ 1.950/mês, 24,8% a mais), na Vila Alpina (R$ 1.816/mês, +24,1%), e no Pacaembu (R$ 2.388/mês, +23,6%).

Confira a lista dos aluguéis mais baratos e dos mais caros de São Paulo: