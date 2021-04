Saque-aniversário do FGTS: nascido em abril já pode sacar o dinheiro

Os trabalhadores nascidos em abril que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem sacar uma parcela do benefício.

Os valores do saque-aniversário do FGTS ficam disponíveis para saque a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador que optou pela sistemática até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da aquisição do direito de saque. Ou seja, no caso dos nascidos em abril, o dinheiro poderá ser retirado até o final de junho.

Este é o último mês para nascidos em fevereiro sacarem o benefício neste ano. Caso o trabalhador não saque o recurso até essa data, ele volta automaticamente para a sua conta no FGTS.

Veja abaixo o calendário de saque-aniversário do FGTS em 2021:

Trabalhadores nascidos em Mês do saque Janeiro saques de janeiro a março Fevereiro saques de fevereiro a abril Março saques de março a maio Abril saques de abril a junho Maio saques de maio a julho Junho saques de junho a agosto Julho saques de julho a setembro Agosto saques de agosto a outubro Setembro saques de setembro a novembro Outubro saques de outubro a dezembro Novembro saques de novembro de 2021 a janeiro de 2022 Dezembro saques dezembro de 2021 a fevereiro de 2022

O valor é debitado automaticamente da conta FGTS, conforme período para saque de acordo com o mês de aniversário, e disponibilizado no canal indicado pelo trabalhador, podendo ser crédito em conta bancária de sua titularidade em qualquer instituição financeira ou pelos canais de pagamento físico Caixa: unidades lotéricas, correspondentes Caixa-Aqui, salas de autoatendimento das agências ou nos guichês de caixa das agências.

Como aderir

A Caixa informou que mais de 10,2 milhões de trabalhadores optaram pelo saque-aniversário do FGTS. Os trabalhadores que desejam aderir ao saque-aniversário devem acessar o aplicativo FGTS, ou o site fgts.caixa.gov.br, ou Internet Banking CAIXA ou ir diretamente nas agências.

Vale destacar que quem aderir ao saque-aniversário continuará a ter direito à multa de 40% em caso de demissão, mas perderá o direito ao saque-rescisão, ou seja, não conseguirá retirar o saldo total da conta do FGTS ao ser demitido. Segundo a Caixa, quem migrar para o saque-aniversário e decidir voltar à modalidade saque-rescisão poderá solicitar a reversão a qualquer momento. A alteração surtirá efeito no 1º dia do 25º mês da solicitação.

Aos trabalhadores optantes pelo saque-aniversário, é permitida a movimentação da conta do FGTS nas hipóteses previstas pela legislação, como para moradia própria, doenças graves, aposentadoria, calamidade pública e outros.