Varejista chilena Cencosud entra na onda de IPOs no Brasil

(Bloomberg) A maior varejista do Chile em vendas planeja vender uma fatia de suas operações no Brasil na B3em uma oferta pública inicial de ações (IPO).

A Cencosud, que tem operações na Argentina, Colômbia, Peru e Brasil, vai oferecer uma participação minoritária entre março e julho de 2021, com o objetivo de levantar pelo menos 300 milhões de dólares, segundo o CEO Matias Videla. A empresa contratou o Itaú BBA para liderar a operação, e Bank of America, JPMorgan e Bradesco BBI também são coordenadores.

É hora de seguir investindo em ações de tecnologia? Descubra e monte a melhor carteira de ações com o BTG Pactual Digital.

Com a taxa de juros na mínima histórica no Brasil, investidores estão migrando cada vez mais para produtos de renda variável em busca de melhores retornos. Como resultado, empresas estão abrindo capital no ritmo mais acelerado desde 2007, segundo dados compilados pela Bloomberg. Mais de 20 companhias brasileiras já foram listadas em bolsa neste ano.

No Brasil, “o valuation pago por supermercados e varejistas está acima da média histórica e mais atraente do que no Chile”, Videla disse a jornalistas na sexta-feira. “É uma oportunidade única.”

A Cencosud opera supermercados, lojas de departamento e de materiais de construção em cinco países da América Latina. No Brasil, possui 202 supermercados de redes como Bretas, Prezunic e GBarbosa. O país respondeu por 15% da receita em 2019.