Valor de mercado da Xiaomi alcança a marca de US$ 100 bilhões

Bloomberg) — O fundador da Xiaomi, Lei Jun, pode finalmente se alegrar: o valor de mercado da fabricante chinesa de smartphones ultrapassou a marca de US$ 100 bilhões, um número do qual a empresa ficou muito longe quando abriu capital há dois anos.

Os papéis da empresa chegaram a subir 9,1% na quarta-feira, para um novo recorde em Hong Kong. Agora é a 13ª ação no índice Hang Seng com capitalização de mercado acima de US$ 100 bilhões. A ação fechou a sessão com alta de 7,6% e valor de mercado de 802 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 103 bilhões).

A Xiaomi, que gera a maior parte da receita com a divisão smartphones, tinha como meta valuation de US$ 100 bilhões em sua oferta pública inicial, disseram pessoas com conhecimento do plano em maio de 2018.

Mas o valor da Xiaomi era equivalente a apenas metade daquele nível no dia da estreia na bolsa, e as ações foram negociadas abaixo do preço da oferta de 17 dólares de Hong Kong durante a maior parte dos primeiros dois anos como empresa de capital aberto.

A ação teve uma mudança de sorte em agosto, depois do anúncio que a Xiaomi seria incluída no índice Hang Seng. O preço da ação mais do que dobrou desde então. As fortes vendas durante o festival de compras “Double 12” da China ajudaram a impulsionar a ação neste mês, e uma proposta para aumentar a ponderação de empresas como a Xiaomi no índice Hang Seng de 5% para 8% pode ampliar os ganhos.

Em novembro, a Xiaomi divulgou o crescimento de vendas trimestral mais rápido em dois anos, enquanto os lucros superaram as estimativas de analistas. A Xiaomi continua sendo uma das poucas grandes empresas de tecnologia chinesas a se beneficiar de forte expansão no exterior, ao mesmo tempo em que é favorecida pela adoção da tecnologia 5G pela China e ganha participação no mercado doméstico da concorrente Huawei Technologies.