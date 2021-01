Vale e siderúrgicas saltam até 4%; Cogna sobe 3% em meio à negociação com Eleva

Em manhã de alta para o Ibovespa, as ações de commodities voltam a ser o destaque positivo, representando as maiores contribuições em pontos para a alta do índice. São elas: Vale (VALE3), que caminha para sua quinta sessão seguida de valorização impulsionada pelo minério, Petrobras (PETR3; PETR4), puxada pelos preços do petróleo, e Suzano (SUZB3). Em variação, Gerdau (GGBR4) lidera, com ganhos de 4,04%.

Na contramão, Ambev (ABEV3), Equatorial (EQTL3) e SulAmérica (SULA11) exercem a maior pressão negativa em pontos para o índice. Em porcentagem, SulAmérica figura como a maior baixa, com perdas de 1,36% neste momento.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Vale e siderúrgicas

Impulsionadas pelos ganhos do minério de ferro, as ações da Vale (VALE3) sobem 1,23% e buscam sua quinta sessão seguida no positivo. O movimento é acompanhado também pelas siderúrgicas: Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) avançam 4,04%, 2,39%, 3,44% e 2,98%, respectivamente. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, também têm alta de 1,02%.

O minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao subiu 1,76% nesta sessão, indo para 171,69 dólares a tonelada, na sua quinta alta consecutiva.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) avançam mais de 1% e caminham para sua nona alta consecutiva, com o bom humor do mercado interno ofuscando a pausa no rali do petróleo nesta sessão. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, operam praticamente estáveis (-0,02%), em 54,29 dólares o barril.

Cemig

As ações da Cemig (CMIG4) sobem 1,80%, enquanto os papéis da Light (LIGT3) recuam 0,30%. No radar, a Cemig informou que seu conselho de administração aprovou a venda de cerca de 68,62 milhões de ações ordinárias detidas pela companhia na Light (LIGT3). A operação será realizada em meio a uma oferta pública de ações a ser promovida pela Light, na qual a empresa buscará também a distribuição primária de 68,62 milhões de ações ordinárias, conforme informou a Cemig nesta quinta-feira em comunicado enviado ao mercado.

Com a operação, a Cemig deixaria de ser acionista da Light, na qual a empresa já foi controladora e na qual possui participação atualmente de 22,6%.

Segundo os analistas da Exame Research, considerando o tamanho da oferta, a cotação dos papéis da Light tende a sofrer alguma pressão no curto prazo. Mas, em termos estratégicos, há desdobramentos positivos para ambas as empresas: a Cemig vai fortalecer seu caixa e ficar mais focada em suas atividades centrais, enquanto a Light vai levantar recursos para melhorar suas métricas operacionais, comentam.

A Light foi um dos papéis apontados por gestores de ações consultados pela EXAME Invest como uma das apostas para 2021, confira a matéria aqui.

Cogna

As ações da Cogna (COGN3) sobem 2,88% após a empresa confirmar, em fato relevante divulgado nesta manhã, que está em negociação para potencial compra e venda de ativos de educação com a Eleva Educação, que tem entre os acionistas o empresário Jorge Paulo Lemann. Segundo a empresa, a transação pode envolver a venda de determinadas escolas controladas direta ou indiretamente pela Saber à Eleva, bem como a aquisição do sistema de ensino detido pela Eleva pela Somos, controlada pela Cogna e Vasta.

Segundo analistas da Exame Research, do ponto de vista estratégico, a movimentação faz sentido para a Cogna e traz potenciais ganhos de sinergia para as suas operações. No entanto, apontam que, como são negociações complexas e têm evoluído de maneira lenta, pode reduzir um eventual entusiasmo do mercado.