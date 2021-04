Vale dispara 4% com recompra e minério; BTG reforça ação como favorita

Os papéis da Vale (VALE3) dispararam cerca de 4% nesta segunda-feira, 5, a terceira maior alta do Ibovespa, em meio ao anúncio de um programa de recompra de ações, estimado em aproximadamente 5% de seu valor de mercado, e valorização dos preços do minério de ferro.

Quer saber como investir nas ações mais promissoras da bolsa? Conheça os relatórios da EXAME Invest Pro

Na última quinta-feira à noite, antes da pausa do feriado, a companhia informou um programa de recompra que pode alcançar até 270 milhões de papéis do capital total (caso executado em sua totalidade). Ao preço do último fechamento do dia 1º de abril (em 97,39 reais), a recompra pode atingir um montante de 26,3 bilhões de reais, o equivalente a cerca de 5% de sua capitalização de mercado. O programa tem prazo de um ano.

Em relatório divulgado antes da abertura do pregão, os analistas do BTG Pactual comentaram que o mercado já vinha esperando uma postura mais enfática da companhia, dado o nível de geração de caixa, e que a decisão deveria ser interpretada como um sinal claro de que as ações da mineradora estão muito descontadas em bolsa.

"Esperamos que esse movimento acelere o re-rating ("reclassificação") das ações da companhia e reduza a diferença excessiva de 40% na qual é negociada frente às mineradoras australianas", disseram.

Para eles, aos preços atuais dos papéis, não há melhor uso do caixa da empresa do que a recompra de ações. Além disso, os analistas reforçaram que ainda esperam dividendos no segundo semestre deste ano, que, em suas contas, deve totalizar de 6 bilhões a 8 bilhões de dólares, ou 8% de dividend yield (dividendo sobre o preço da ação) na segunda metade de 2021.

A ação, que tem recomendação de compra pelo banco, segue como sua favorita no setor de materiais básicos.

Nesta segunda-feira, o minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao fechou em alta de 0,53%, cotado em 168,48 dólares a tonelada.