Vale caminha para 9ª alta em 10 pregões; Suzano dispara 5% e lidera ganhos

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) e bancos aparecem como as maiores contribuições negativas, em pontos, para o Ibovespa nesta quinta-feira, 26. A sessão é de realização de lucros depois de o índice ter fechado ontem acima dos 110.000 pontos pela primeira vez desde fevereiro. Em variação, as ações da CVC Brasil (CVCB3), que dispararam 10% ontem e lideraram os ganhos, invertem a mão e puxam as perdas, com queda de cerca de 3%.

Do outro lado, a exportadora do setor de papel e celulose Suzano (SUZB3) encabeça os ganhos, com valorização de 4,79%, em dia de alta do dólar. No mesmo setor, Klabin (KLBN11) sobe 2,79%.

Vale

Operando no seu maior patamar histórico, as ações da Vale (VALE3) caminham para sua nona alta em dez pregões, acumulando no período ganhos de 22%. Na sessão, os papéis sobem mais de 1%, seguindo o movimento do minério de ferro. A commodity cotada no porto de Qingdao, na China, avançou 0,77% nesta quinta, indo para 128,39 dólares a tonelada. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na mineradora, também registram valorização de mais de 1%.

Frigoríficos

Os papéis dos frigoríficos operam em alta hoje. Marfrig (MRFG3), JBS (JBSS3) e Minerva (BEEF3) sobem 2,16%, 1,01% e 0,69%, respectivamente.

Em relatório desta quinta, analistas do Credit Suisse destacam que o setor de proteína vem de trimestres em que os resultados foram recordes mas, ainda assim, não tem aparecido como um dos maiores destaques nas nossas conversas com clientes. Eles comentam que call bem otimista para o setor, acreditando que os sinais positivos devem continuar.

Entrando em nomes de como podem surfar este movimento, eles citam a Marfrig como principal cavalo, mas dizem que também gostam de JBS. “Enxergamos Marfrig e JBS como histórias atrativas mas destacamos Marfrig como nosso top pick. A empresa esta vivendo um momento mais sólido nos Estados Unidos (80% do Ebitda vem de National Beef) e acreditamos que tenha apresentado um desempenho inferior ao do Ibovespa este mês de forma injustificada”, comentam. Enquanto o Ibovespa sobe 17,2% no mês, os papéis da Marfrig acumulam alta de 7,4%. No mesmo período, BRF sobe 32,9% e JBS tem alta de 16,6%.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) caem cerca de 2%, acompanhando os preços do petróleo. Com o movimento, os papéis preferenciais quebram uma sequência de três altas — os ordinários, fecharam em leve queda ontem, enquanto os PNs tiveram leve alta de 0,11%. No exterior, os contratos do petróleo Brent, cotados em Londres e usados como referência pela estatal, recuavam 0,95% hoje. No mesmo setor, as ações da PetroRio (PRIO3) registravam queda de 1,10%.

No radar, a companhia divulgou seu novo plano estratégico para o quinquênio 2021-2025, prevendo investimentos de 55 bilhões de dólares, dos quais 84% (ou 46 bilhões de dólares) serão destinados à Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás. Desse montante, cerca de 32 bilhões serão alocados em investimentos em E&P em ativos do pré-sal.

Segundo analistas da Exame Research, o plano não traz grandes alterações em relação às versões anteriores. Mas, de toda maneira, os dados ratificam a estratégia da Petrobras, com foco na região do pré-sal e na redução do endividamento. A estatal, que fechou o terceiro trimestre com dívida bruta de 80 bilhões de dólares, quer chegar a 60 bilhões de dólares até 2022. “Os detalhes possuem implicações positivas e mostram comprometimento da administração com as metas. Mas ações, contudo, devem continuar reagindo às oscilações na cotação da commodity”, comentam.

CCR

A CCR (CCRO3) informou que a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, em reunião realizada ontem, a revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, sob concessão da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins (BH Airport), empresa controlada indiretamente pela CCR. O reequilíbrio aprovado pela Anac corresponde ao valor de 111,1 milhões de reais para BH Airport e será realizado por meio de dedução do valor das outorgas devidas em 18 de dezembro de 2020, após aprovação final da Secretária Nacional de Aviação Civil (SAC), que integra o Ministério da Infraestrutura.

Segundo analistas da Mirae Asset, a notícia é positiva para a companhia. Eles comentam ainda que esperam que, em algum momento, também tenha alguma notícia sobre o reequilíbrio financeiro das concessões rodoviárias. As ações da CCR sobem 0,31% nesta sessão.

Oi

As ações da Oi (OIBR3; OIBR4) dão continuidade à alta de ontem. A companhia inicia hoje seu processo de venda de ativos, com os leilões dos negócios de torres e data centers marcados para esta tarde. O primeiro está previsto para às 14h30 e o segundo, para às 15h. O objetivo é levantar pelo menos 1,39 bilhão de reais com esses desinvestimentos, conforme propostas já apresentadas pela Highline do Brasil (que visa a unidade de torres) e Piemonte Holding (data centers).

Na quinta, os papéis da companhia subiram mais de 5%. No radar também, foi aprovado ontem, no Senado, a nova Lei de Falências, que busca facilitar o processo de recuperação judicial de empresas em dificuldade. Segundo fonte do mercado, a aprovação da lei ajuda muito o case de Oi, uma vez que melhora a forma de negociar a dívida pública, conseguindo um haircut (desconto da dívida, no jargão do mercado) muito maior em dívidas administrativas, além de aumentar o prazo de pagamento. “Isso diminui muito o valor presente dessa dívida. É importante para a Oi porque a companhia tem uma dívida com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) de 14 bilhões de reais, que pode cair para algo em torno de 6 bilhões com isso. Acho a aprovação pode fazer mais preço que os leilões em si. Parece que o mercado ainda não se atentou para isso”, disse.