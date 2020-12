Vacinação no Reino Unido; inflação sobe em novembro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (8) para começar o dia bem informado:

Teto e estímulo em xeque, 2ª onda, IPCA e o que mais move o mercado

Estímulo de 908 bilhões de dólares sofre resistência de líder republicano; IPCA acumulado deve superar centro da meta de inflação

Inflação sobe 0,89% em novembro, maior alta para o mês desde 2015

O centro da meta é de 4%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo

Começo do fim? Reino Unido começa a vacinar população contra covid-19

Idosos acima de 80 anos e funcionários da área da saúde terão prioridade na vacinação. A imunização em massa deverá ocorrer no país em 2021.

Avó britânica é 1ª no mundo a receber vacina aprovada contra covid-19

O Reino Unido começou nesta terça-feira (8) o programa de vacinação em massa contra a covid-19

Câmara avalia vacina da Pfizer. E governo agora quer 70 mi de doses

Ministério da Saúde informou na noite de segunda-feira, 7, que negocia a compra de 70 milhões de doses da Pfizer, após um dia de pressões sobre o governo

WhatsApp libera recurso que facilita compras para todos os usuários

O aplicativo ganhou uma função de carrinho de compras que permite escolher produtos e fazer pedidos

Com aulas no Youtube, escola investe milhões em preparatórios para médicos

Forte em preparatórios para concursos públicos, Estratégia Educacional diversifica atuação e investe em tecnologia após receber aporte de R$ 100 milhões

Com meta agressiva para 2021, construtora MAC aposta em planta inteligente

Em entrevista exclusiva à EXAME, a companhia fala da demanda reprimida no mercado imobiliário e da projeção de crescimento de 20% para o ano que vem

DoorDash faz abertura de capital nesta terça e pode valer US$ 30 bilhões

Aplicativo de entregas é líder nos Estados Unidos com 18 milhões de consumidores e é quase duas vezes maior que o Uber Eats no país

Dólar testa patamar importante e pode abrir espaço para queda até R$ 4,20

Para Wagner Investimentos, momento é de atenção com a moeda americana perto de reverter tendência de alta de longo prazo

Restrição a fundos com ativos no exterior condena investidor, diz Anbima

Entidade defende que gestoras possam recorrer a uma composição maior de ativos no exterior para ampliar a diversificação e o rendimento das carteiras

O percentual do CDI é enganoso, diz presidente da Quasar Asset

José Paulo Perri defende mudanças na rentabilidade dos papéis, para que sejam prefixados ou paguem o CDI acrescido de uma taxa pelo risco de crédito

Pequeno investidor tem acesso restrito a ativos rentáveis; veja quais são

Regras da CVM ou decisões das próprias gestoras servem como barreira para que investidor de varejo acesse fundos com rendimento elevado

Qual é o papel do mercado financeiro no combate às mudanças climáticas

Evento do Fundo Monetário Internacional discute ações do mercado para colaborar com a recuperação verde durante a pandemia

Japão anuncia plano econômico de mais de 700 bilhões de dólares

Com o plano, o Japão pretende limitar as consequências negativas da pandemia de covid-19 em sua economia

Hong Kong anuncia novas restrições diante de quarta onda de coronavírus

Autoridades de Hong Kong determinaram o fechamento de academias, salões de beleza, restaurantes durante noite e recomendou que as pessoas trabalhem de casa

Como criar uma cultura focada no cliente — por Cris Junqueira, do Nubank

Cofundadora do Nubank compartilha dicas sobre como priorizar a experiência do cliente em toda a corporação, uma urgência do dia a dia de emprendedores

Samsung pode estar trabalhando em smartphone com câmera de 600 megapixels

Projeto de um novo sensor fotográfico foi vazado durante uma apresentação da fabricante sul-coreana. Rumores apontam que dispositivo ficaria pronto em 2025

Brasil lidera ranking de ligações de spam pelo terceiro ano consecutivo

O número de ligações para fraudes passou de 26% para 48% em 2020, em comparação anual

Gympass lança maquininha de cartão própria para academias parceiras

O novo produto, feito em parceria com a fintech Hash, vai permitir que as academias da rede do Gympass tenham acesso a benefícios e preços mais baixos

Nesta terça-feira (8), a Zona do Euro divulga o PIB do trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

Na China, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente ao mês de novembro, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já o Brasil divulga os números da inflação para o mês de novembro e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios” — David Meerman Scott.

