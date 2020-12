Vacinação começa nos EUA; o histórico leilão da Oi e tudo para ler hoje

Como a expectativa de vacinas contra a covid-19 no Brasil abala seu bolso? E como agir diante disso? Descubra com uma assessoria explica sobre ações.

Leia as principais notícias desta segunda-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Conheça operação de guerra dos EUA para distribuir vacina anti-coronavírus

A FedEx e os Correios americanos vão órganizar e liderar a logística da mais complexa campanha de vacinação da história

Concorrentes Claro, TIM e Vivo vão pagar R$ 16,5 bilhões e partilhar Oi

TIM deve ficar com a maior fatia dos ativos e se consolidar como a segunda maior empresa de telefonia móvel do país, atrás da Vivo

Cogna: marketplace de ensino e redução de campus para voltar a crescer

Maior grupo de educação do país, cujas ações caíram 54% no ano, apresenta plano para crescer 25% ao ano no Ebitda e 44% na geração de caixa até 2024

EUA está pronto para confirmar vitória de Biden. Trump admitirá derrota?

Os membros do Colégio Eleitoral formalizarão o processo nesta segunda-feira, com os delegados em cada estado

Grendene mira na internacionalização da Melissa e abre loja na Califórnia

Grendene prevê também nove novas lojas de Melissa nos Estados Unidos e três na China

Camila Coutinho inaugura a primeira loja física de sua marca de beleza

Sem evento de abertura e sem teste de produtos, ponto de venda da GE Beauty abrirá nesta terça-feira no Shopping Recife, na capital pernambucana

Política e mundo

Sob pressão, Maia anuncia nesta segunda nome que apoiará na Câmara

Maia apresentará candidato à sucessão após reunião com partidos de seu bloco. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP) são os mais cotados

Doria prepara estudo completo e registro chinês para pressionar Anvisa a aprovar Coronavac

SP adia divulgação de eficácia de vacina contra Covid para enviar dados à China e estuda reação no STF contra governo Bolsonaro, segundo reportagem da Folha

Câmara dos Deputados discute nesta segunda Marco Legal das Startups

A nova legislação simplifica abertura de startups, além de dar garantias mais amplas aos investidores de venture capital, voltados a esse tipo de negócio

Alemanha volta a impor isolamento mais rígido para enfrentar covid-19

Governo apoiará as empresas afetadas com uma quantia total de cerca de 11 bilhões de euros por mês

Aprovação de Bolsonaro permanece no seu melhor nível, aponta Datafolha

Segundo pesquisa, 37% consideram governo ótimo ou bom e 32%, ruim ou péssimo

Enquanto você desligou…

Governo é pressionado por STF a informar cronograma de vacinação

Ministério da Saúde entregou ao ministro Ricardo Lewandowski plano incompleto para imunização contra a covid-19. Corte vota obrigatoriedade de vacinação

Reino Unido e UE prorrogam prazo para acordo pós-Brexit

Prazo final para negociações, que duram quase um ano, havia sido estipulado para este domingo

Ataque hacker apoiado por governo estrangeiro rouba dados dos EUA

Informações foram furtadas do Departamento do Tesouro e da agência federal que cuida de internet e telecomunicações, segundo a Reuters

John le Carré, autor best-seller de espionagem, morre aos 89 anos

O escritor inglês, cuja obra mais famosa é “O Espião que Saiu do Frio”, faleceu de pneumonia; seus livros foram adaptados para o cinema e a TV

Agenda

Nesta segunda-feira (14), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Além do boletim Focus, o Banco Central irá publicar o IBC-Br de outubro. Também conhecido como “prévia do PIB”, o índice de atividade do BC deve apontar para um crescimento de 1% em relação a setembro, segundo estimativas do mercado.

Na Zona do Euro e na China saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos em cada região.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” — Arthur Ashe.

