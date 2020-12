Vacina nos EUA?; Airbnb surpreende em estreia e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: vacina da Pfizer, Brexit, serviços e o que move o mercado

FDA dá penúltimo passo antes de esperada aprovação da vacina da Pfizer com a BioNTech; no Brasil, IBGE divulga dados do setor de serviços em outubro

Airbnb sobe 113% na estreia. Ainda vale investir? Veja como

Empresa já vale mais do que Marriott, Hilton e Hyatt somados, mesmo que jamais tenha atingido lucro anual; saiba como colocá-la na carteira

À espera do FDA, EUA estão perto de aprovar sua primeira vacina

A expectativa é de que a agência reguladora autorize o uso da vacina da Pfizer e da BioNtech nos próximos dias

Vacina contra covid-19 da Sanofi e GSK é adiada para o fim de 2021

O adiamento acontece depois de resultados abaixo do esperado nos primeiros testes clínicos em pessoas mais velhas

AstraZeneca e Rússia anunciam testes conjuntos de vacinas contra covid-19

As duas vacinas usam adenovírus e o uso combinado delas pode aumentar a eficácia da imunização contra o novo coronavírus

Reino Unido e União Europeia têm até domingo para um acordo pós-Brexit

Ou vai ou racha: os dois lados definiram prazo final para superar divergências sobre como serão suas relações comerciais a partir de 1º de janeiro de 2021

Acordo de Paris: os 5 anos do pacto climático que mudou o mundo

Em 12 de dezembro de 2015, 192 países se comprometeram a reduzir as emissões para salvar o planeta. A economia mudou, mas o mundo segue aquecendo

UE faz acordo para reduzir emissões de CO2 em 55% até 2030

“Dez anos, ou seja amanhã, então devemos colocar tudo em movimento para alcançar, agora, juntos. Porque não há plano B”, afirmou Emmanuel Macron

Investidor tem que se reinventar e buscar exterior, diz Sara, da Dahlia

Com posição em dólar desde sua fundação e retorno de 28% em fundo global neste ano, gestora tem uma das melhores performances do mercado

De metalúrgica a balança na nuvem: a expansão da Toledo em meio à pandemia

Em entrevista exclusiva à EXAME, a fabricante brasileira relata crescimento de 18% da receita neste ano e projeção de avanço de 10% para 2021

Após perder a Linx, Totvs busca maneiras de crescer no segmento de varejo

Dennis Herszkowicz, presidente executivo da Totvs, diz em entrevista à EXAME que a empresa quer ter a liderança no segmento de varejo

Grupo Petrópolis investe mais R$ 230 milhões em MG e prevê crescimento

Dona das cervejas Itaipava e Petra amplia fábrica inaugurada no fim de agosto a partir de um investimento de R$1,2 bilhão e foca em aumento nas vendas

Conheça a Origem, startup brasileira que aluga motos elétricas para Ambev

A empresa, fundada em 2017, recebeu um aporte de 5 milhões de reais em julho da Barn Investimentos para financiar a fabricação de 50 motos elétricas

Política e mundo

Parlamentares podem apresentar emendas à LDO até esta sexta

A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, base do Orçamento do próximo ano, está marcada para a próxima quarta-feira, 16

Nova Lei de Licitações aprovada pelo Senado traz mudanças para PMEs

O texto, aprovado na tarde de quinta-feira, 10, já passou pela Câmara dos Deputados e segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro

Revista Time escolhe Biden e Kamala como “Personalidade do Ano”

Na capa da revista, Biden e Harris aparecem com a manchete: “Mudando a história dos Estados Unidos”

Cuba unificará moedas a partir de janeiro de 2021

Fim do sistema, único no mundo, acontece no pior cenário possível, quando a economia cubana deve registrar queda de 8% este ano

Enquanto você desligou…

Qual é o vinho ideal para o dia a dia? A Edega explica e anuncia descontos

E-commerce de Philippe de Nicolay Rothschild criou seleção com 10% de desconto para leitores da Exame; saiba que vinhos é melhor guardar para dias especiais

Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

Do documentário brasileiro “AmarElo”, que narra a vida e carreira do rapper Emicida, até a série dramática “The Wilds: Vidas Selvagens”: confira a seleção

Agenda

Nos EUA, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Antes que diga que não consegue fazer alguma coisa, experimente” — Sakichi Toyoda.

