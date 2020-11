Vacina no Brasil em março; small caps na BlackFriday e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: transição presidencial nos EUA e o que mais move o mercado

Incertezas sobre eleições americanas caem e bolsas sobem, após órgão responsável pela transição de governos dar sinal verde para Biden

3 small caps que estão na BlackFriday da Bolsa, segundo a gestora Trígono

Cotadas abaixo de 30 reais por ação, gestora focada em small caps aponta papéis que, na sua visão, estão baratos, mas com alto potencial pela frente

Fiocruz: 130 milhões podem receber vacina de Oxford em 2021

O ganho de 30% deve ocorrer porque os testes clínicos mostram que o protocolo de vacinação mais eficaz inclui uma dose reduzida na primeira aplicação

Datafolha: Boulos reduz diferença para Covas na reta final da campanha

Com avanço entre o eleitorado mais jovem, Boulos chega a 45% de votos válidos, contra 55% de Covas

Rússia diz que vacina contra covid-19 teve eficácia de 95% após 2º dose

Os dados da vacina Sputnik V ainda são preliminares e não foram publicados em revista científica

AZ Quest segue otimista com Magalu mesmo após alta de 45.000% em 5 anos

Alexandre Silverio, sócio da gestora, ignora rotação de posições adotada por investidores e mantém parte significativa do portfólio em ações de e-commerce

Após superar a Apple, Xiaomi revela resultados financeiros do 3º trimestre

Companhia ultrapassou a rival americana na venda de celulares do trimestre. A expectativa agora é ver como isso vai se refletir nos números do período

Assembleia do Rio debate lei que pode obrigar vacinação contra a covid-19

A proposta prevê uma série de sanções para quem descumprir a lei. Presidente Jair Bolsonaro já disse que é contra a obrigatoriedade

Giambiagi: Temos que encarar 2021 como uma espécie de “ponte para 2023”

Um dos maiores especialistas em finanças públicas do país, Fabio Giambiagi falou com a EXAME sobre o que está no alcance do país para sair do atoleiro

PIB da Alemanha cresce 8,5% no 3º trimestre

A recuperação econômica mais forte do que o esperado ocorreu por conta dos gastos mais altos das famílias e aumento das exportações

Carrefour anuncia fundo de R$ 25 milhões para combater racismo

O Carrefour afirmou que tem se reunindo com entidades representativas da causa e com especialistas para criar um plano de ação do trabalho

O Mercado Livre está apostando na Amazon – mas só na nuvem

Companhia argentina anunciou que vai reforçar sua aposta no AWS, o serviço de computação em nuvem da gigante americana, para tornar seus serviços mais ágeis

Duelo de titãs: como ficarão os contratos entre siderúrgicas e montadoras

Segundo apurou a reportagem da EXAME, os reajustes serão em torno de 30%, mas as usinas devem ter menos poder de barganha contra as “4 grandes”

Política e mundo

Finalmente, Biden pode começar a transição de governo nos EUA

Três semanas após a eleição, órgão da presidência americana deu autorização para que Joe Biden comece oficialmente sua transição, até então bloqueada

Biden inclui mulheres e imigrante em equipe de política externa dos EUA

Todos os integrantes da equipe de política externa de Biden são defensores do multilateralismo e devem priorizar as questões ambientais

China lança sonda para coletar amostras da Lua

A missão Chang’e 5, batizada em homenagem a uma deusa da lua na mitologia chinesa, é primeira operação do tipo desde 1976

Enquanto você desligou…

Da pandemia para a Copa: os planos da fintech de biometria facial Payface

Em dois anos, startup de reconhecimento facial já captou R$ 3 milhões em investimentos no primeiro semestre e foi selecionada para projeto no Catar

7 erros que mesmo os bons líderes têm e fazem com que pessoas se demitam

Para o escritor Scott Mautz, até os melhores líderes podem cair em armadilhas que causam pedidos de demissão de bons profissionais

Eventos virtuais e grátis discutem Internet das Coisas no país nesta terça

Debates ocorrem em meio à indefinição sobre leilão da internet 5G, de altíssima velocidade, que conectará objetos – uma premissa da internet das coisas

7 dicas da Amazon, B2W, Meli e Via Varejo para vender mais na Black Friday

A EXAME conversou com especialistas das varejistas para descobrir o que as pequenas empresas precisam fazer para se preparar para a Black Friday de 2020

Agenda

Nesta terça-feira (24), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

No Brasil, aocntece a divulgação do IPCA-15 do mês de novembro, também conhecido como uma prévia da inflação oficial (IPCA).

Frase do dia

“O liderado será reflexo da sua liderança, então quem espera lealdade, primeiro deve ser leal” — Flávio Augusto, empresário e escritor brasileiro.

