Vacina e teto de gastos: os fatores do otimismo da Asset 1 com o Brasil

O ano de 2020 não foi marcado apenas pelo medo. Na reta final para a virada a 2021, alguns cenários mais promissores para os ativos brasileiros já se avizinham e permitem um novo aumento nas posições de maior risco nos mercados locais, considerando premissas mais favoráveis para as contas públicas e o avanço das vacinas contra o novo coronavírus. Essa é a visão da Asset 1, a gestora nascida durante o ano e que participou do programa ao vivo “Fala, Gestor!”, conduzido pela especialista em fundos da EXAME Research, Juliana Machado, na terça-feira, 1º.

Participaram do programa ao vivo Bruno Carvalho, sócio e gestor de renda fixa da casa, Gabriel Blum, sócio e gestor de câmbio, e Marcelo Fatio, sócio e diretor de operações (COO). Na conversa, os sócios da Asset 1 contaram sobre o surgimento da casa no meio de uma severa crise, o afastamento das equipes por conta da quarentena e as perspectivas não só para o Brasil e o mundo mas também para a própria gestora.

Segundo os sócios, a expectativa até o momento é a de que, a despeito de toda a dificuldade de articulação do governo, o teto fiscal do país seja respeitado. O desafio do governo é conciliar a necessidade de gastos adicionais com auxílio às famílias, resultado da fragilidade provocada pela pandemia, com um orçamento equilibrado e dentro do teto. Até aqui, porém, como as perspectivas para a própria contaminação são melhores, a Asset 1 trabalha com o cenário-base de que o teto de gastos não será simplesmente abandonado.

“Está bastante difícil discutir o futuro porque ele tem mudado muitas vezes, mas estamos posicionados de forma mais otimista, com as vacinas no ‘pipeline’ e com a vitória de Joe Biden nos EUA, que traz um cenário positivo para emergentes”, afirmou Bruno Carvalho durante a live. “Na renda fixa, estamos à mercê da política fiscal do governo. Hoje, acreditamos que o governo vai seguir respeitando o teto de gastos. Talvez não ache a melhor solução fiscal, mas uma solução minimamente aceitável.”

A Asset 1 tem apenas uma única estratégia macro, expressa em seu fundo multimercado A1 HEDGE FIC FIM. Com a primeira cota divulgada no dia 2 de abril deste ano, o fundo acumula alta de 13,15% até o dia 30/11, segundo dados da Quantum Axis.

Além da live, a Asset 1 participou recentemente do podcast “Fala, Gestor!”, também idealizado por Juliana Machado. Na ocasião, os entrevistados foram o também sócio Marcello Siniscalchi e o sócio e chefe da área de pesquisa da casa, o ex-diretor do Banco Central Carlos Viana. Para ouvir a live completa, basta acessar este link.