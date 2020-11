A vacina de Oxford; apuração final da eleição nos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (23) para começar o dia bem informado:

No radar: Vacina da AstraZeneca, PMIs e o que move o mercado na segunda

Bolsas sobem na esteira de novos resultados sobre eficácia de vacina contra o coronavírus

Vacina de Oxford contra covid-19 pode ser até 90% eficaz

A AstraZeneca afirma que sua vacina é “altamente eficaz” e destaca que nenhum voluntário desenvolveu formas graves do novo coronavírus

EUA confirmam eleição nesta semana — e pressão sobre Trump aumenta

Donald Trump e seus aliados republicanos terão uma semana decisiva: estados onde alegam fraude vão oficializar seus resultados

Confiança da indústria atinge máxima em 10 anos em novembro, indica prévia da FGV

Caso se confirme, a leitura marcará o sétimo salto mensal consecutivo, mantendo a tendência de recuperação

Brasil publica mais estudos sobre covid-19 do que Suíça e Japão

Brasil está na 11.ª posição no ranking mundial, com 4.029 estudos sobre a covid-19

Parlamentares cobram governo sobre testes de covid-19 perto da validade

6,86 milhões de testes RT-PCR para detectar coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde vencem entre dezembro deste ano e janeiro de 2021

Economista-chefe do BCE alerta que Europa não recuperará PIB até 2022

“A vacina traz principalmente uma perspectiva para o final do próximo ano e para 2022, mas não para os próximos seis meses”, disse Lane

O plano do Bradesco e de uma empreendedora para levar finanças às massas

Stéphanie Fleury vendeu a fintech DinDin para ao 2º maior banco privado. Agora planeja dar escala ao plano de ampliar o acesso de serviços financeiros

Até onde vai a bolsa? Vai depender da solução fiscal, diz Sequeira, do BTG

Mercado brasileiro pega carona em eleição nos EUA e iminência de vacina, mas avanço em 2021 só virá com medidas à crise fiscal, diz head de research do BTG

Receita abre consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda

Ao todo serão beneficiados 198.967 contribuintes, que receberão R$ 399 milhões

Biden escolhe Antony Blinken para secretário de Estado

Indicação do experiente diplomata Antony Blinken como secretário de Estado pode marcar o retorno dos Estados Unidos ao multilateralismo

EUA elaboram lista de sanções com 89 empresas com laços militares

A lista, se publicada, pode agravar as tensões comerciais e pode prejudicar empresas americanas que vendem peças e componentes de aviação civil para a China

Nova investigação contra Netanyahu ameaça coalizão em Israel

Novo escândalo envolve o premiê, Binyamin Netanyahu, e quatro acordos militares

Chile volta a permitir turistas do Brasil enquanto Brasil fecha fronteiras

Em meio ao aumento de casos de coronavírus mundo afora, o governo do Chile levanta as restrições para entrada de estrangeiros no país nesta segunda-feira

Há mais a fazer para promover a justiça racial, diz diretora do Facebook

Em entrevista exclusiva à EXAME, Maxine Williams, diretora global de diversidade do Facebook falou das metas e práticas da empresa

Estágio e Trainee: Bradesco, 3M e B3 estão com vagas abertas

Nesta semana, também são encerrados os períodos de inscrições para o Grupo Pão de Açúcar e Honda

32 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Nesta segunda, os Estados Unidos e a União Europeia divulgam o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial, o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços e o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Composto Markit.

No Brasil, o Banco Central divulga o Boletim Focus que resume as expectativas do mercado para a economia brasileira

