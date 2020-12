Leia as principais notícias desta quarta-feira (2) para começar o dia bem informado:

Principais índices internacionais recuam, mesmo após Reino Unido autorizar vacina da Pfizer

Reino Unido aprova vacina da Pfizer; aplicação começa na próxima semana

Ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Vacina da Pfizer é 95% eficaz contra a covid -19

Reino Unido aprova vacina da Pfizer contra covid-19. Quem será vacinado?

No total, o Reino Unido pediu cerca de 40 milhões de doses do imunizante de duas doses — podendo vacinar 20 milhões de pessoas

Brasil é um dos países menos preparados para a chegada de uma vacina

Levantamento da consultoria alemã Statista mostra que Canadá, Reino Unido e Austrália ocupam a liderança no volume de doses solicitadas até agora

Depois de Criciúma, quadrilha toma ruas e assalta banco em Cametá, no Pará

Quadrilha teria tentando assaltar uma agência bancária em Cametá, sequestrado moradores durante a ação e depois fugido de barco pelo rio Tocantins

STF: terceirizado e funcionário público podem ter salários diferentes?

Ministros julgam se funcionária que prestava serviços para a Caixa Econômica Federal, com a mesma função de quem era bancário, tem os mesmos direitos

Economia deve se recuperar só em 2022, diz Cassiana, do J.P Morgan

Para a economista-chefe do banco americano de investimento, recuperação efetiva da atividade depende de ajuste fiscal forte

Vale Day: acordo sobre Brumadinho e retomada da liderança global em pauta

Em evento anual com investidores, a mineradora deve abordar planos para 2021, incluindo o desastre da mina do Córrego de Feijão e a expansão da produção

MGLU3, commodities e shoppings: o tripé de investimentos da EXAME Research

Para Renato Mimica, diretor de investimentos da EXAME Research, o cenário segue otimista para Bolsa, mesmo após forte rali em novembro

Fundo de investimento com ativos 100% no exterior pode chegar ao varejo

CVM lança audiência pública para reformular regras de fundos; FIDCs com ou sem pegada ESG podem ficar acessíveis ao investidor de varejo

Com veia trader, Ace Capital atinge R$ 1 bi sob gestão e lança fundo

Gestora fundada por ex-tesoureiros do Santander monta fundo de previdência que replica principal estratégia da casa

Fiocruz vê Rio de Janeiro à beira de um colapso na saúde

Aumento “expressivo” de óbitos ocorridos em domicílio revela, segundo a Fiocruz, “um quadro de desassistência geral, que não se restringe aos hospitais”

Contra todas as chances: Como Silva virou 1° e único prefeito do Novo

Empresário, bombeiro voluntário e avesso à política até 2017, Adriano Silva tinha como principais adversários um deputado federal e outro estadual

Com Yellen e Biden, estímulo trilionário nos EUA agora sairá do papel?

Após algum tempo de silêncio, líderes do Congresso americano voltaram a negociar opções para um pacote de estímulo que é aguardado pelo mercado

Ninguém está a salvo: após calmaria, Hong Kong volta restrições por covid

Após um período com só alguns casos por dia, a piora da situação levou o governo a impor regras mais rígidas a partir desta quarta-feira

Live nesta quarta quer ajudar prefeitos eleitos na transição de governo

Evento virtual da ONG Comunitas terá Pedro Parente, responsável pela transição entre FHC e Lula em 2002, para ajudar prefeitos a encarar 2021

83% das startups incentivam desenvolvimento econômico do país, diz estudo

Levantamento mostra as empresas mais comprometidas com a causa sustentável e com os objetivos de desenvolvimento da ONU

QuintoAndar abre vagas de estágio para estudantes negros

Os estagiários vão passar por uma trilha de desenvolvimento e vão realizar projetos na área de Operações do unicórnio brasileiro

Vegano e sustentável: foodtech Nude. nasce com leites à base de aveia

Primeira linha de produtos da marca, que está investindo R$ 2 milhões, chega neste mês nas redes Natural da Terra, Hortifruti e Super Muffato

Nesta quarta-feira (2), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de novembro. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Na Zona do Euro será divulgada a taxa de desemprego referente ao mês de outubro. Nos EUA, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário” — Albert Einstein.

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.



