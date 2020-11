Vacina chinesa no Brasil; Stone compra a Linx e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IGP-M, Inter compra Granito e o que mais move o mercado

“Inflação do aluguel” medida pela FGV já acumula alta superior a 20% nos últimos 12 meses; bolsas internacionais oscilam próximas da estabilidade

O apetite da Stone para outras Linx e todas as curiosidades da assembleia

Trio de fundadores da Linx sai com R$ 1,25 bi no bolso, mesmo saldo do modelo polêmico original

Doria afirma que primeiro lote da Coronavac chega a SP nesta quinta

O primeiro lote da CoronaVac, com cerca de 120 mil doses, será enviado pela Sinovac. A expectativa é de que o Butantã produza 40 milhões de doses

Vacina da Pfizer é 95% eficaz contra a covid-19, diz resultado atualizado

O plano é submeter um pedido de uso emergencial para a vacina ao Food and Drug Administation “em alguns dias”

Taxa de transmissão da covid no Brasil chega a 1,10, diz Imperial College

O Brasil voltou a registrar aumento na taxa de transmissão da covid-19. Uma taxa de 1,10 significa que 100 pessoas contaminadas transmitem para outras 110

Por coronavírus, centros médicos em PR e SC já adiam as cirurgias eletivas

Adiar uma cirurgia eletiva significa destinar leitos e cuidados hospitalares para as emergências impostas pelo novo coronavírus

Senado deve votar nova fase de programa de crédito para PMEs nesta quarta

A nova versão do Pronampe propõe aumentar para 6% a taxa de juros dos empréstimos e diminuir o prazo de carência para seis meses

IGP-M acelera alta a 3,05% na 2ª prévia de novembro, diz FGV

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis

Preços recuam na UE em outubro sobre o ano anterior pelo 3º mês seguido

Os preços nos 19 países que usam o euro avançaram 0,2% em outubro na comparação com setembro, mas recuaram 0,3% na base anual

Fundo de crédito com liquidez diária é inviável, diz Vivian Lee, da Ibiuna

Segundo a estrategista de crédito, resgates provocados pela pandemia obrigam indústria a se sofisticar

Novos investidores precisam aprender cultura do longo prazo, diz Barsi

O bilionário investidor, conhecido como “rei da bolsa”, revela a sua visão estratégica para acumular riqueza com o investimento em ações

Política e mundo

Novo apagão é registrado no Amapá

Estado enfrenta novo apagão; empresas responsáveis pela concessão ainda não prestaram contas

Para Maia, onda de 2018 foi quebrada e pleito de 2022 será “outra eleição”

Para Maia, o impacto das redes sociais nas eleições deste ano foi limitado pela ação do STF que colocou limitar a divulgação de fake news

PDT confirma apoio à candidatura de Manuela D’Ávila em Porto Alegre

A disputa da prefeitura de Porto Alegre está entre o emebista Sebastião Melo e Manuela D’Ávila (PCdoB)

Alemanha assume Conselho da Europa em meio à tensão com a Rússia

Aliança de países fundada em 1949 para garantir a democracia no continente deve ter dificuldades na relação com a Rússia do presidente Vladimir Putin

Trump demite autoridade que negou fraude nas eleições americanas

Trump fez alegações desmentidas de que a eleição foi “fraudada” e se recusou a conceder a derrota ao presidente eleito Joe Biden

Congresso da Argentina volta a discutir a legalização do aborto

Aberto Fernández anunciou que enviou o texto ao Congresso e assinalou que o objetivo é garantir “que todas as mulheres tenham direito à saúde integral”

Enquanto você desligou…

Novo Facebook? Rede social da geração Z, Yubo recebe aporte de US$ 47,5 mi

Fundada na França, a rede social já conta com mais de 40 milhões de usuários em todo o planeta. O Brasil é um dos maiores mercados

Votorantim abre mais de 100 vagas de estágio, em todas as regiões

Oportunidades estão disponíveis em 33 cidades brasileiras e as inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de dezembro

Microsoft inicia testes do Project xCloud, de jogos em nuvem, no Brasil

Plataforma irá permitir que títulos possam ser jogados em smartphones e tablets enquanto são rodados em um servidor na nuvem.

iPhone 12 Pro: por que é o smartphone ideal para as férias de verão

Câmeras com mais luminosidade, estabilidade, zoom. Testamos as funções de foto e vídeo do novo celular da Apple, que chega às lojas nesta sexta-feira

Novo estudo sugere que imunidade ao coronavírus pode durar anos

Estudo é o maior já conduzido nesse sentido. Feito pelo Instituto La Jolla, na Califórnia, ainda precisa de revisão e publicação em revistas científicas

Resultados de vacina da Moderna são impressionantes, diz Fauci

O imunologista americano acredita que a vacina contra covid-19 da Moderna terá uma duração será significativa, mas não sabe quando

Agenda

Nesta quarta-feira (18), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O CPI calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Melhores e Maiores

Frase do dia

