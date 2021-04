Usamos a tecnologia a favor do cliente, diz CEO do BTG+

Entender as necessidades dos clientes é algo que faz a diferença em qualquer negócio. Para o setor bancário, não é diferente. A digitalização tem promovido uma transformação nos serviços e benefícios das instituições financeiras – e gerado uma batalha entre os bancos.

Para Rodrigo Cury, CEO do BTG+, a diferença entre eles é a forma de encarar o processo de digitalização, que implica mudanças no negócio como um todo, e não apenas em um canal. “Não é somente passar os serviços da agência para dentro do celular. É usar os dados e a tecnologia a favor do cliente e entender as necessidades reais dele. Este é o grande desafio", explicou durante o Future of Money, evento da EXAME que está no ar no YouTube.

O BTG+, banco digital de varejo do BTG Pactual (BPAC11), acaba de completar dois meses de operação aberta ao público. Chegou ao mercado com uma série de recursos integrados, um cartão de crédito modular – em que o cliente escolhe os benefícios que mais fazem sentido para o seu momento de vida – e um programa de fidelidade que transforma parte dos gastos do cliente em investimentos. No Invest+, o banco deposita uma parte do valor gasto pelo cliente em um fundo com rendimento diário.

"Nossa função é escutar o cliente e trazer soluções baseadas no digital e em tecnologia", complementa Cury. Ele participou do painel "O papel e ascensão dos bancos digitais num mundo pós-pandemia", conduzido pela editora e repórter especial da EXAME, Graziella Valenti, que também contou com a presença de Sandro Reiss, co-fundador da Open CO.

Juntos, eles trataram diversos assuntos, como as diferenças entre fintech e banco. Para Cury, o banco digital não deixa de ser uma fintech. "Ele nasce focado em inovação e tecnologia. A gente passa por um momento em que o banco deixa de girar em torno da rede de agências físicas, onde os negócios são majoritariamente feitos de maneira presencial, e passam para um ambiente digital", afirma.

Cury destaca também que os bancos precisam olhar o negócio de fora para dentro para conseguir inovar e entender que o consumidor tem o poder em suas mãos. "É muito mais difícil transformar aquilo que já está estabelecido e funcionando”, explica. “A primeira coisa a se fazer é transformar a cultura, algo que não acontece da noite para o dia”, explica. "Não é só passar do físico para o digital. É preciso entender a necessidade real do cliente e ter uma velocidade para fazer este tipo de entrega", complementa.

A tendência do open banking

Quando as fintechs e bancos digitais passaram a fazer sucesso com o público, muitas pessoas começaram a criar contas em diferentes instituições, o que deu início a um processo de desagregação de contas. Ou seja, cada um passou a ter conta em diferentes instituições financeiras, dividindo seu capital de acordo com seu interesse.

Para Cury, essa tendência deve continuar, mas com um ritmo menor. Além disso, com o open banking – que permite a troca de dados de clientes de diferentes bancos e empresas do setor –, o cliente poderá se relacionar com múltiplos canais em um só local, sem precisar abrir vários aplicativos. A tendência do open banking é ser um agregador.

"O efeito de você ter múltiplos relacionamentos veio para ficar”, afirma Cury. Ele explica que a tendência é que o cliente tenha um banco principal, onde concentra seu salário, cartão e outros benefícios. Mas também pode ter crédito ou investimentos, por exemplo, em instituições que lhe ofereçam melhores condições.

Veja, abaixo, o vídeo completo do painel: