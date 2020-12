UE faz acordo para reduzir emissões de CO2 em 55% até 2030

Os países da União Europeia (UE) deram mais um passo na questão climática e aumentaram a meta de redução dos gases do efeito estufa, após uma intensa noite de negociações, durante a qual também desbloquearam o plano de recuperação pós-pandemia.

Na véspera do quinto aniversário do Acordo de Paris sobre o clima, a UE alcançou um acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em “pelo menos 55%” até 2030 em comparação com os níveis de 1990, contra o objetivo anterior de 40%, com a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

“Uma proposta ambiciosa para uma nova meta climática foi aprovada”, celebrou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter.

Long but fruitful night.

1- A deal on #EUBudget & #NextGenerationEU to give people & businesses the support they need in the crisis.

2 – Agreement to cut gas emissions by at least 55% by 2030.

A landmark moment for 🇪🇺 and our🌍https://t.co/0kwQYL1KFV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020