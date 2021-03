UBS aponta 5 razões para comprar Petrobras mesmo com troca de CEO

Na contramão da avaliação predominante do mercado de que os riscos envolvendo as ações da Petrobras (PETR3, PETR4) não compensam os preços mais baixos, analistas do banco suíço UBS reiteraram a recomendação de compra dos papeis preferenciais (PETR4) em relatório distribuído a clientes.

No relatório, os analistas do UBS apontam 5 razões pelas quais entendem que a ação é uma boa compra:

Os preços de importação da companhia estão muito próximos da paridade internacional; A empresa deve entregar um fluxo de caixa livre de rendimentos de 35% em 2021; É negociada a 3,5 vezes o múltiplo EV/Ebitda (que mede o valor econômico da empresa sobre a geração de caixa operacional); É uma exportadora líquida de petróleo (ou seja, mais exporta do que importa); A empresa está mais protegida do ponto de vista de governança do que anteriormente.

"As assimetrias neste momento nos parecem com viés para o upside (das ações)", resumem os analistas, que colocam um preço-alvo para PETR4 de 31 reais em 12 meses. Na segunda, o papel fechou negociado a 21,45 reais, o que implicava um potencial de alta de 44,5%.

Com a alta próxima a 10% no pregão nesta terça, 23, a cotação passou para perto de 23,60 reais, com um upside ainda elevado de 31%.