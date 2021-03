Tupy: volta dos investimentos e câmbio vão alavancar resultados

Em entrevista ao Papo Aberto, novo programa semanal da EXAME Invest no YouTube, Thiago Struminski, CFO da Tupy (TUPY3), falou sobre a expectativa para os próximos resultados da empresa do ramo de metalurgia e engenharia, com a retomada da economia de outros países.

A Tupy é uma small cap que acumula mais de 20% de alta na bolsa desde que ingressou na carteira recomendada da EXAME Invest Pro, em setembro de 2020. Neste ano, a ação está praticamente no zero a zero.

"Depois do que atravessamos no terceiro e no quarto trimestre de 2020, a companhia está muito mais forte”, afirmou Struminski em conversa com Vitor de Melo, analista da EXAME Invest Pro.

Conheça as empresas que compõem a carteira EXAME. Assine a EXAME Invest Pro

“Com uma economia mais organizada e eficiente, temos boas perspectivas pela frente. O câmbio também nos ajuda. Estamos animados para trazer resultados ainda mais fortes nos próximos trimestres", disse Struminski.

O CFO também destacou que a companhia tem exposição a setores sólidos, e o quarto trimestre de 2020 demonstrou isso. "Tivemos a maior receita líquida, lucro bruto e Ebitda da companhia para o quarto trimestre na história", afirma. O executivo tem enxergado um reinício do ciclo de investimento, importante principalmente em infraestrutura — ramo em que a empresa atua fortemente.

O lucro líquido da Tupy no quarto trimestre de 2020 foi divulgado na semana passada. A empresa obteve lucro de 86 milhões de reais no período, alta de 18,7% frente ao mesmo período do ano anterior. Já o Ebitda da companhia ficou em 224,69 milhões de reais, crescimento de 15,9% em relação ao quarto trimestre de 2019.

O CEO da Tupy, Fernando Rizzo, que também participou do Papo Aberto, falou sobre a geração de caixa da empresa, que é um dos fatores mais relevantes nos números de uma companhia. Isso porque ele mostra a capacidade de uma empresa em arcar com suas responsabilidades financeiras.

"Tivemos uma forte geração de caixa e redução da alavancagem em 2020. Essa é uma questão importante do modelo de negócios da Tupy porque a companhia gera muito caixa e é bastante consistente em sua aplicação", afirmou Rizzo.

O CEO também pontuou que as vendas da empresa foram retomadas junto com a volta da movimentação da economia no terceiro trimestre. Além disso, Rizzo salientou que o cenário internacional também pode ajudar a companhia. "Há pouco foi aprovado o pacote de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos. Isso vai favorecer famílias, a construção civil e, consequentemente, a Tupy", disse.

Assista ao Papo Aberto com a Tupy

No programa semanal, os analistas da EXAME Invest Pro recebem representantes de empresas listadas na bolsa de valores e que podem estar nas carteiras recomendadas da casa de análises.

Com foco em fundição, usinagem e montagem, a empresa soma 82 anos de história, e 85% de suas receitas são provenientes de exportações, principalmente para a América do Norte. Sediada em Joinville, a Tupy conta com mais de 13.000 funcionários em quatro parques fabris, sendo dois deles em território nacional e outros dois no México.

"Nos beneficiamos da demanda global de transporte, infraestrutura, construção civil, construção de indústrias, grandes obras e do setor agrícola, tanto nas máquinas, quanto nos equipamentos de transportes estão inseridos nossos produtos, fazemos componentes estruturais que garantem a força mecânica desses equipamentos", salientou Rizzo, CEO da Tupy.