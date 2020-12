Investidores que estão buscando opções mais seguras invariavelmente chegam até os títulos do Tesouro Direto. Mas, com tantos títulos disponíveis, como escolher o melhor?

A resposta para essa pergunta é: depende. Afinal, não existe o melhor investimento, mas o mais adequado para um objetivo específico e um perfil de investidor.

Quer mais que o vaivém da bolsa? As oportunidades em renda fixa seguem valiosas. Saiba mais na EXAME Research

Os títulos do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA+, por exemplo, são muito parecidos: ambos contam com grande segurança, pois são emitidos pelo Tesouro Nacional, e possuem liquidez diária. Mas existem algumas diferenças fundamentais.

Tesouro Selic vs. Tesouro IPCA

A principal diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+ está na rentabilidade. Enquanto o Tesouro Selic é um título de renda fixa pós-fixado, com rendimento atrelado à Selic, a taxa básica de juros da economia, o Tesouro IPCA+ tem o rendimento atrelado à variação da inflação mais uma taxa prefixada.

O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial ao consumidor da economia brasileira.

Outra diferença está no prazo. O único título do Tesouro negociado atualmente na plataforma oficial é o Tesouro Selic 2025. É uma alternativa considerada de médio prazo.

No caso do Tesouro IPCA+, existem seis títulos atualmente em negociação, dos quais cinco possuem vencimento a partir de 2030 até 2055 — é o Tesouro IPCA+ 2055 com juros semestrais. São investimentos de longo prazo para quem deseja carregá-lo por muitos anos, ainda que possam ser negociados antes do vencimento.

Vantagens e riscos de cada título

O Tesouro Selic (antiga Letra Financeira do Tesouro, a LFT) tem seu rendimento vinculado à taxa básica de juros da economia, a Selic. A sua rentabilidade acompanha de certa forma o momento da economia do país e não costuma sofrer grandes oscilações ao longo da aplicação. Com todas essas características, é um investimento muito utilizado para formar a reserva de emergência.

Já o Tesouro IPCA+ (antiga NTN-B Principal, ou Nota do Tesouro Nacional – Série B Principal) possui uma taxa prefixada e outra que varia conforme o IPCA, o que o deixa mais suscetível a variações de preço.

No médio e no longo prazo, no entanto, o Tesouro IPCA+ pode ser uma opção de investimento para quem quiser proteger seu capital dos efeitos da inflação, uma vez que o seu rendimento, no vencimento, será sempre superior ao IPCA.