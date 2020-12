Tesouro Direto: veja os títulos que mais renderam em 2020

2020 foi um ano tão cheio de incertezas que até alguns títulos do Tesouro Direto conhecidos pela segurança sofreram com a volatilidade, em razão do ajuste periódico do seu valor de face — a chamada marcação a mercado.

“Em um ambiente de alta incerteza econômica e fiscal, decidir entre títulos pré fixados — que sofrem fortemente com a alteração das perspectivas sobre a taxa futura esperada — e títulos pós fixados — que tendem a render de maneira contínua e segura a taxa básica — foi uma tarefa árdua”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Em análise enviada a clientes, Perfeito diz que os títulos prefixados poderiam a qualquer momento desabar com a perspectiva de elevação dos juros dadas as “condições fiscais calamitosas” no Brasil, mas não foi isso que ocorreu na sua maioria. E que a persistência de juros baixos no curto prazo fez o “miolo” da curva de juros ceder, criando “grandes ganhos” aos seus detentores. Resultado: títulos do Tesouro IPCA+ (NTN-B) que vencem em 2024 tiveram rendimento de quase 9% neste ano.

Foi um ano em que, em dado momento (agosto e setembro, principalmente), até títulos do Tesouro Selic (pós-fixados que acompanham a taxa básica de juros), que estão entre os mais seguros do mercado, chegaram a registrar rendimento negativo.

“No fim, o grande vencedor foi um título que ninguém mais pode comprar. Os títulos vinculados ao IGP-M (o Índice Geral de Preços – Mercado, calculado pela Fundação Getulio Vargas) bateram todos os outros na esteira da alta recorde do IGP-M, derivado de um choque via câmbio que fez os índices gerais dispararem”, observa o economista.

Veja a seguir o desempenho dos títulos do Tesouro Direto até a terça-feira, 29 de dezembro: