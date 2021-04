Tesla tem recorde em entregas e tenta recuperar confiança de investidor

A Tesla, a montadora de carros elétricos de Elon Musk, divulgou um recorde de entregas para o trimestre de janeiro a março, superando as estimativas de Wall Street. A divulgação serve como alento para investidores em um momento em que a líder do mercado sofre com a rotação de ações de empresas de tecnologia para as de crescimento, que se beneficiam de uma reabertura da economia.

Quer investir na Tesla sem abrir conta lá fora? Veja como se tornar um investidor sem fronteiras

A montadora americana também enfrenta uma concorrência crescente tanto de companhias chinesas como da tradicional alemã Volkswagen, que recentemente anunciou um agressivo plano estratégico para assumir a liderança do segmento no médio prazo.

Desde o recorde histórico superior a 880 dólares no fim de janeiro, as ações passaram a cair e, no momento, estão 25% abaixo desse patamar. No acumulado do ano, a queda se aproxima dos 10%.

O resultado positivo trimestral é explicado pelo fato de que a demanda por modelos "de entrada" compensou o impacto de uma escassez global de peças.

"Estamos encorajados pela forte recepção do Modelo Y na China e estamos progredindo rapidamente para a capacidade total de produção", disse a Tesla em comunicado.

"O novo Modelo S e o Modelo X também foram excepcionalmente bem recebidos [...] e estamos nos estágios iniciais de acelerar a produção", acrescentou a montadora.

A montadora de carros elétricos entregou 184.800 veículos globalmente durante o primeiro trimestre, acima das estimativas de 177.822 veículos, de acordo com dados da Refinitiv. As entregas são um parâmetro equivalente a vendas para a montadora.

O número também supera seu recorde anterior de 180.570 alcançado no último trimestre.