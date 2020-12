Temporada de dividendos e JCP: Ambev, Multiplan e Unidas anunciam pagamentos

Enquanto o fim do ano se aproxima e investidores começam a se preparar para 2021, no lado das empresas, intensificam-se os anúncios de distribuição de lucros aos acionistas. Somente nesta semana, três das principais companhias listadas na bolsa anunciaram pagamentos de dividendos ou de juros sobre capital próprio (JCP).

Embora tanto o JCP quanto os dividendos sejam formas de as empresas distribuírem os lucros obtidos em um determinado período, há uma diferença importante entre eles. O dividendo é livre de imposto para os investidores, pois a empresa, que o registra como lucro, é responsável pelo pagamento de tributos. Já o recebimento de JCP, registrado pela companhia como despesa, é taxado em 15% no imposto de renda.

Quais empresas pagam os maiores dividendos? Descubra e saiba gerir melhor seus investimentos com o BTG Pactual Digital.

Unidas

Nesta terça-feira, 22, a Unidas informou o pagamento bruto de 44,321 milhões de reais como juros sobre capital próprio, o equivalente a 0,0876 real por ação. O montante será pago no próximo dia 8. O cálculo terá como base a posição acionária do dia 24 de dezembro. Também foi anunciado o pagamento de 0,0964 real por ação e 0,0937 real por ação com base nas posições de 02 de abril e 01 de julho, respectivamente.

Ambev

Maior empresa de bebidas do país, a Ambev aprovou, com base no último balanço do ano, dividendos de 0,0767 real por ação. O pagamento será feito no dia 28 de janeiro com base na posição acionária de 13 de janeiro (na B3) e 15 de janeiro (na NYSE).

Multiplan

A Multiplan aprovou juros sobre capital próprio bruto de 270 milhões de reais, equivalente a 0,4549 reais por ação. Com a retenção do imposto de renda de 15% na fonte, o montante por ação será de 0,3867 real. O pagamento terá como base a posição acionária do dia 28 de dezembro e será realizado até o dia 30 de dezembro.