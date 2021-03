Tem dívidas com bancos? Serasa dá até 99% de desconto

Os consumidores que têm dívidas com os bancos terão uma oportunidade para regularizar esta situação. Nesta quarta-feira, 3, a Serasa anunciou que fará uma “Semana Especial para Bancos”, incluindo cartões de crédito e financeiras.

Até o dia 7 de março, os consumidores que tenham dívidas podem quitá-las com desconto de até 99% no valor da oferta, além de condições diferenciadas que chegam a até 100% de desconto nos juros. A ação é válida para quem for quitar ou parcelar a dívida.

São 17 empresas participantes da ação para quitar dívidas. Veja abaixo os participantes e as condições de negociação:

Itaú – até 90%

Tribanco – até 98%

Digio – até 80%

Santander – até 90%

Afinz – até 70%

BMG – até 95%

Itapeva – até 95%

Calcard – 92%

Ativos – até 98%

Hoepers – até 98%

Porto Seguro – até 95%

Recovery – até 99%

MGW – 100% nos juros + 10% no valor da dívida

CrediAtivos – 100% nos juros + 10% no valor da dívida

Mais Credit – 100% nos juros + 10% no valor da dívida

Atlânticos – 100% nos juros + 10% no valor da dívida

Dscard – até 51%

“O Brasil enfrenta o maior patamar de endividamento dos últimos anos e o número de endividados é de 61.669.349 pessoas. A Serasa decidiu promover mais essa ação com objetivo de ajudar milhões de brasileiros a sair da inadimplência, negociar suas dívidas e, consecutivamente, voltar a ter acesso ao crédito”, explica Matheus Moura, gerente de marketing da Serasa.

Como negociar?

O acordo é fechado em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita no site da Serasa, pelo aplicativo da empresa ou pelo número do WhatsApp (11 99575-2096) ou ligação gratuita 0800 591 1222. Ainda existe a possibilidade de negociar a dívida presencialmente, para isso, basta se dirigir a qualquer agência dos Correios. A Serasa fez um passo a passo para quem for negociar online. Veja abaixo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

