Tem dívida com operadora de celular? Serasa dará desconto de até 92%

A Serasa anunciou nesta quarta-feira, 24, uma ação para os consumidores que têm dívidas com as operadoras de telefonia TIM, Vivo, Claro (incluindo Net e Nextel) e Algar Telecom. Até o dia 28 de fevereiro (domingo), os consumidores poderão quitar as dívidas com descontos que podem chegar a até 92%.

A ação faz parte do Serasa Limpa Nome, plataforma de renegociação de dívidas, e é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito.

"O setor de telecomunicação tem se mostrado um grande aliado nos dias de hoje para nos mantermos mais próximo de amigos e familiares, além de ter permitido que a atividade de algumas empresas continuem remotamente. Essa ação visa colaborar para que os brasileiros não fiquem desconectados devido aos impasses financeiros que tiveram no passado”, destaca Matheus Moura, gerente da Serasa.

A empresa afirma ainda que no último Feirão Limpa Nome, que aconteceu em novembro de 2020, as dívidas de telecomunicações negociadas representaram cerca de 33% do total, o que mostra o alto nível de inadimplência que atinge o setor.

Como negociar?

O acordo é fechado em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita no site da Serasa, pelo aplicativo da empresa ou pelo número do whatsApp (11 99575-2096) ou ligação gratuita 0800 591 1222. Ainda existe a possibilidade de negociar a dívida presencialmente,para isso, basta se dirigir a qualquer agência dos Correios. A Serasa fez um passo a passo para quem for negociar online. Veja abaixo:

1º Passo

Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

