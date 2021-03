Techs americanas ganham força com alta de 4% do Nasdaq e Tesla dispara 20%

As ações americanas sobem forte nesta terça-feira, 9, em meio à queda dos juros dos títulos do governo dos Estados Unidos, que leva investidores a comprar papéis de empresas de tecnologia depois de acentuada baixa nos últimos dias.

Em Wall Street, o índice tecnológico Nasdaq era o que marcava a maior alta nesta tarde, de cerca de 4%. O movimento positivo puxava as ações da Tesla para ganhos de quase 20% depois de uma sequência de cinco dias de perdas, caminhando para o seu melhor pregão desde fevereiro de 2020.

Os papéis do Facebook e Amazon saltavam 4%, enquanto Microsoft e Netflix registravam valorização de 3%.

No mesmo momento, os índices S&P 500 e Dow Jones marcavam alta de 1,92% e 0,63%, respectivamente.

As ações de tecnologia ganham força com a queda dos juros dos títulos do governo americano. Os juros dos título com vencimento em 10 anos recuava para a casa dos 1,54%, depois de terem atingido na última segunda-feira a casa de 1,62%. No começo do ano, o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA era negociado abaixo de 1%.

Analistas e operadores do mercado atribuem a alta acentuada ao crescente otimismo com a recuperação da economia americana no pós-pandemia, aos trilhões de estímulos do governo e preocupações sobre inflação por lá.

Na última sessão, o Nasdaq caiu 2,4%, acumulando na ocasião uma queda de 10% desde a máxima atingida no dia 12 de fevereiro, o que colocou o índice em território de correção. Os papéis de crescimento (como os do setor de tecnologia) foram fortemente pressionado nos últimos dias por serem mais sensíveis a elevações das taxas de juros, uma vez que seus fluxos de caixa projetados são mais longos, frente ao de empresas de setores mais tradicionais, mais expostas ao ciclo econômico.