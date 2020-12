Fundos de previdência perdem até para o CDI; veja como se proteger

Depois da aprovação da reforma da Previdência, em outubro de 2019, a importância de ter um plano B (ou plano A) para a aposentadoria ficou ainda mais evidente. Investir em um fundo de previdência para formar um pé de meia para a velhice pode ser uma boa alternativa, mas, antes de se planejar, é importante ficar atento ao desempenho e aos custos de cada aplicação.

Os maiores fundos previdenciários brasileiros têm enfrentado dificuldades para entregar um bom retorno para seus cotistas. A combinação de juros baixos e de altas taxas de administração acaba resultando em um desempenho abaixo até mesmo do CDI, índice de referência para a renda fixa.

Em outubro, dos 10 fundos de previdência de renda fixa com maior patrimônio líquido, apenas um conseguiu superar o rendimento do CDI. Já entre os 10 fundos previdenciários multimercado, nenhum conseguiu bater o índice no mês. Os dados foram levantados pela prevtech Onze, gestora que oferece planos de previdência para empresas. Para Antonio Rocha, CEO da Onze, a principal razão para o mau desempenho dos fundos de aposentadoria são as altas taxas de administração.

“O cenário de juros baixos por si só não explicaria o rendimento abaixo das expectativas. As altas taxas de administração são determinantes. Vemos taxas que consomem 10%, 20% até 50% do retorno do CDI. De maneira geral, os fundos previdenciários brasileiros estão bem inadequados ao cenário atual de taxa de juros”, diz Rocha.

Fundos de previdência de renda fixa

Por serem fundos de gestão passiva, os fundos previdenciários de renda fixa deveriam ao menos replicar o desempenho do CDI. No entanto só dois entre os maiores fundos (ambos administrados pela Caixa) conseguiram superar o índice de referência. Para piorar, os dois fundos com mais recursos no mercado, administrados pela Brasilprev, não conseguiram sequer atingir metade do rendimento do CDI e estão rendendo menos até do que a caderneta de poupança. São mais de 70 bilhões de reais sendo consumidos pela inflação e rendendo bem menos do que deveriam.

“No Brasil, 85% dos ativos de previdência estão em fundos de renda fixa. O brasileiro ainda acredita que esse tipo de fundo é melhor para os planos de aposentadoria, mas não precisa ser assim. Acredito que vamos nos aproximar do modelo de mercados maduros, onde os fundos de previdência têm um pouco mais o risco”, diz Rocha, da Onze.

Veja abaixo o desempenho dos 10 maiores fundos de previdência de renda fixa:

Fundo Rendimento em outubro de 2020 (em %) Rendimento no ano (em %) Taxa de administração (em %) Patrimônio líquido (em bilhões de reais) BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA -0,02 1,16 1,25 39,473 BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA -0,04 0,95 1,5 38,304 BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA 0,02 1,53 0,8 35,205 BRADESCO VGBL F10 FIC RENDA FIXA 0,00 1,49 1,0 21,757 ITAÚ FLEXPREV VISION FIC RENDA FIXA 0,12 2,05 0,8 21,066 BRADESCO ATHENAS PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA 0,03 2,34 0,6 20,748 BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA 0,00 1,36 1,0 19,541 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,18 4,48 0,2 18,309 ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIC RENDA FIXA 0,14 2,22 0,6 14,673 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA -0,11 4,42 0,2 13,635 CDI 0,16 2,43 – –

Fundos de previdência multimercados

Nos fundos multimercados, os ativos de renda variável têm um peso maior. Por isso, embora o retorno potencial seja maior, a volatilidade desses ativos é mais acentuada. A queda nas ações, causada pela pandemia do coronavírus, ainda está refletindo no desempenho dos multimercados. Dos 10 maiores fundos de aposentadoria multimercados disponíveis no mercado, quatro tiveram rendimento negativo no ano. Apesar de as perdas serem amargas, o prejuízo foi menor que o do Ibovespa, índice da bolsa de valores, no mesmo período. Apenas um conseguiu superar o CDI.

Veja o desempenho dos 10 maiores fundos de previdência multimercado: