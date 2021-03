Taxa de juros para pessoa física é a maior desde abril de 2020

As taxas de juros das operações de crédito para pessoas físicas voltaram a subir em fevereiro. Segundo os dados divulgados pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac), todas as linhas de crédito para pessoa física (cartão de crédito, cheque especial, juros do comércio, financiamento de veículos, empréstimo pessoal em bancos e financeiras) registraram aumento no mês passado.

Para pessoa física, a taxa de juros média apresentou uma elevação de 0,06 ponto percentual, passando de 5,61% ao mês em janeiro para 5,67% ao mês em fevereiro. Trata-se da maior taxa de juros desde abril de 2020.

Para Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo de estudos e pesquisas da ANEFAC, as elevações podem ser atribuídas ao aumento dos juros futuros, a expectativa de novas elevações da taxa básica de juros, a Selic, frente a uma inflação maior e devido a provável elevação dos índices de inadimplência.

“Essa provável inadimplência pode ocorrer por causa do fim das carências nos empréstimos (pausas e carência nas negociações de dívidas), ao desemprego elevado (fim do pagamento dos auxílios emergenciais, ao aumento da inflação e seus efeitos na renda, e, por fim, a maior seletividade dos bancos na concessão de crédito”, aponta Oliveira.

Para os próximos meses, Oliveira, acredita que, tendo em vista a piora do cenário econômico com maior risco de crédito e da elevação da inadimplência, a tendência é que as taxas de juros possam continuar em alta. Entretanto, ele acredita que algumas ações que podem ser tomadas pelo Banco Central amenizariam estas altas, como redução de impostos, compulsórios e reduções da Selic.

Taxas

Veja as taxas cobradas abaixo em seis linhas: