Suzano e Klabin disparam 4% com preços de celulose; frigoríficos sobem 3%

As ações do setor de papel e celulose Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira, 18, com alta de 4,26% e 4,15%, respectivamente, em meio à valorização dos preços da celulose no exterior.

Os preços de celulose de fibra curta (BHKP) na China subiram 17,80 dólares a tonelada na semana, para 485,29 dólares, enquanto os de fibra longa (NBSK) avançaram 31,50 dólares, para 659,09 dólares. Em relatório, analistas do BTG Pactual comentaram que seguem com visão otimista para o setor e recomendação de compra para Suzano e Klabin.

Frigoríficos

Na sequência, vêm os papéis dos frigoríficos, com Minerva (BEEF3), Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) registrando ganhos de 2,76%, 2,56% e 2,38%, respectivamente, e figurando entre a terceira e sexta melhor posição do índice neste momento. A JBS (JBSS3) aparece um pouco atrás, com valorização de 1,57%.

Na quarta-feira, os papéis do setor subiram forte também em meio ao pior surto de gripe aviária já registrado no Japão. O vírus foi encontrado em 12 das 47 áreas administrativas do país, conhecidas como prefeituras, e levou um recorde de 3 milhões de aves sacrificadas até o momento, de acordo com informações da Reuters.

Segundo o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, com a gripe aviária no Japão, abre-se espaço para uma exportação maior dos frigoríficos brasileiros, o que contribui para o movimento positivo das ações hoje. Além disso, ele comenta que existe uma perspectiva de que a China retire a suspensão da importação de carne do Brasil. “O país cresceu 4,9% no terceiro trimestre, na comparação anual, e deve crescer perto de dois dígitos em 2021, é animador para qualquer setor que exporte para eles”, aponta.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) operam no negativo, enquanto os preços do petróleo registram leve queda no exterior. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, recuavam 0,06%, em 51,47 o barril.

No radar, a Petrobras comunicou que assinou ontem contrato de venda de sua participação de 14 campos terrestres na Bahia, no chamado Polo Recôncavo, no valor de 250 milhões de dólares. A compradora é a Ouro Preto Energia, subsidiária da 3R Petroleum (RRRP3), que registra queda de 0,75% hoje.

Segundo os analistas da Exame Research, o movimento está em linha com o plano estratégico da Petrobras e que possui implicações positivas para a companhia. “Além dos recursos obtidos com a venda em si, a operação representa mais um passo no enxugamento de ativos vistos como não essenciais, caso dos campos terrestres — o

foco da companhia, agora, é a exploração e produção em águas profundas e no pré-sal, cujas operações são mais eficientes e têm custos mais baixos”, comentam.

Totvs

Depois de subirem por quatro pregões seguidos, acumulando no período ganhos de cerca de 12%, as ações da Totvs (TOTS3) operam perto da estabilidade nesta manhã. O JPMorgan, que estava com recomendação suspensa, elevou a nota das ações da companhia para overweight, equivalente a compra, com preço-alvo em 34,00 reais, o que implica em um potencial de valorização de 20% frente ao fechamento de ontem.

Hapvida

A Hapvida (HAPV3) opera em alta de 0,26%. A companhia teve recomendação cortada de compra para manutenção pelo Santander, com preço-alvo em 15,50 reais, no mesmo preço do fechamento de ontem.