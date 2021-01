Suzano dispara 3% com aumento de preços; Light afunda 5% após oferta de ações

Dando continuidade à alta de ontem, as ações da Suzano sobem 3,79% nesta quarta-feira, 20, e aparecem entre as maiores altas do Ibovespa, após mais uma rodada de aumento nos preços de celulose pela companhia. No mesmo setor, Klabin (KLBN11) avança 2,30%, na terceira maior alta do índice.

A Suzano anunciou nas últimas horas outro aumento de preço da celulose em 70 dólares a tonelada para seus clientes na Europa e América do Norte, a segunda elevação consecutiva em dois meses. O reajuste passa a valer a partir de 1º de fevereiro. Em dezembro, a companhia fez um aumento semelhante de 70 dólares a tonelada para os pedidos de janeiro. Conforme consultado nos canais de verificação dos analistas do BTG Pactual, o anúncio para janeiro está sendo implementado.

Os analistas do banco comentam, em relatório divulgado hoje, que a notícia recente surpreendeu até mesmo os especialistas mais otimistas com o setor (como eles) e reforça as perspectivas positivas para a indústria. “Diante dos acontecimentos recentes e pelo fato de estarmos apenas em janeiro/fevereiro, acreditamos que nossa projeção média para os preços de celulose fibra curta de 575 dólares a tonelada para 2021 possa se mostrar um tanto conservadora”, escrevem. Eles aproveitaram para reiterar recomendação de compra para as ações da Suzano e Klabin, na esteira dessa recuperação dos preços da commodity. A Suzano continua como a favorita do banco no setor, com a ação negociando a 7 vezes o Ebitda estimado para 2021 e com potencial de desalavancagem relevante à frente.

Vale e siderúrgicas

Já as ações das siderúrgicas amargam mais um dia no negativo, aparecendo entre as maiores baixas do índice, em dia de queda para os preços do minério de ferro. A Vale (VALE3), por sua vez, opera próxima da estabilidade (+0,07%). No setor de siderurgia, Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e CSN (CSNA3) recuam 1,74%, 1,17%, 0,86% e 0,33%, respectivamente.

Nesta sessão, o minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao recuou 0,46%, indo para 170,55 dólares a tonelada.

Light

A Light (LIGT3) concluiu sua oferta de ações que levantou 2,7 bilhões de reais, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira. O follow-on permitiu à Cemig alienar sua participação de 22,6% na companhia de energia e captar 1,37 bilhão de reais. A Light também captou 1,37 bilhão de reais para reduzir o endividamento.

A Light precificou suas ações a 20 reais cada, com um desconto de cerca de 7% sobre o preço de fechamento na terça-feira.

Nesta sessão, os papéis de Light caem 5,42%, em 20,42 reais, enquanto os de Cemig (CMIG4) recuam 0,28%, para 14,14 reais.

Os analistas da Genial Investimentos comentam em nota hoje que, como já mencionado por eles em relatórios anteriores, a Light é um case de alta complexidade de turnaround e observam essa operação como um passo essencial não apenas equalizar a estrutura de capital da empresa mas também melhorar o alinhamento dos acionistas controladores e minoritários. Ainda assim, eles dizem que, apesar do potencial expressivo, acreditam que ainda é cedo para ter um posicionamento mais positivo no papel e, por enquanto, mantêm a recomendação neutra no ativo.