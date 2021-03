Superagro 2021: setor que superou pandemia será pauta em evento da Exame

No dia 8 de abril, a EXAME apresentará a primeira edição do Superagro 2021. O evento tratará os assuntos mais importantes do agronegócio brasileiro, que cresceu fortemente em 2020, mesmo com a pandemia de covid-19.

O Superagro 2021 terá a presença de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e também receberá o embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) para o cooperativismo, Roberto Rodrigues.

Garanta o seu lugar no mais relevante fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio; É gratuito

Com início às 9h, o evento será gratuito e online - com transmissão pelo YouTube. Para compor os nove painéis de debate, a EXAME selecionou 15 nomes de destaque do setor. Estão entre os temas em pauta:

Geopolítica do agronegócio brasileiro;

Relações comerciais e políticas com centros consumidores;

Sustentabilidade;

Agronegócios e suas relações com a sociedade e o governo;

Inovação e Tecnologia;

Cooperativismo;

Cenários políticos e econômicos no Brasil.

Em 2020, por causa da pandemia, diversos países paralisaram parte de suas atividades de agronegócio, o que foi visto pelo Brasil como uma oportunidade de crescimento. Prova disso é que, no mesmo período, o país apresentou um aumento de exportações.

A balança comercial das exportações brasileiras do agronegócio totalizou US$ 100,81 bilhões em 2020, uma alta de 4,1% frente ao ano anterior. Enquanto isso, as importações de produtos do agronegócio tiveram queda de 5,2%, ficando em US$ 13,05 bilhões. Com isso, houve um saldo superavitário de US$ 87,76 bilhões para o setor, segundo dados do boletim da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgados em janeiro.

O agronegócio corresponde a 50% das exportações do Brasil, é uma das bases da economia nacional e apresenta um futuro promissor. Por isso, a EXAME busca lançar um novo olhar sobre o setor, com destaque para as oportunidades, o cooperativismo e as práticas sustentáveis, que são cada vez mais requisitadas por investidores.

Além do evento, a EXAME fará o lançamento de novos projetos em abril, como o especial “O Superagro" na revista impressa e o podcast EXAME.Agro. Ambos trarão informações relevantes sobre companhias de diferentes portes do ramo, abordando a importância e o papel delas no crescimento do setor no ano passado, além das perspectivas para 2021. Para informações sobre patrocínio do projeto, escreva para publicidade@exame.com.