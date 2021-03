Superagro 2021: evento da EXAME terá a presença de três governadores

Os governadores Mauro Mendes Ferreira, de Mato Grosso, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Rui Costa, da Bahia, confirmaram presença no fórum online Superagro 2021, promovido pela EXAME em parceria com a Hiria. Online e gratuito, o evento ocorrerá no dia 8 de abril e irá debater o futuro do agronegócio no país.

Transmitido pelo YouTube, o Superagro 2021 começará às 9h e contará com outros nomes de destaque no cenário político e econômico do país nos nove painéis de debate. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, irá abrir o evento com sua participação no painel "A visão do Governo Federal e do MAPA (Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil) para as políticas que impactarão o agronegócio brasileiro em 2021 e 2022".

Garanta o seu lugar no mais relevante fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio. É gratuito!

Já os governadores entram em cena às 13h no painel "Os estados de ouro do Agronegócio do Brasil – A visão e os planos dos governadores para incentivar o setor". Nele, os governadores irão debater quais são os principais estados responsáveis pelo sucesso do agronegócio no Brasil e compartilhar ideias para estimular o crescimento do setor.

Roberto Azevedo, vice-presidente PEPSICO e ex-diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), também estará presente para discutir as tendências para o agronegócio. O painel abordará temas como a sustentabilidade, rentabilidade e a tecnologia no setor.

O futuro do agronegócio

O setor é uma das bases da economia nacional, seja para abastecer a mesa da população ou para exportar nossos produtos para mais de 170 países. Prova disso é que mesmo durante a pandemia o agronegócio foi capaz de aumentar o volume de exportações em 2020. Nesse contexto, a EXAME promove o Superagro como uma oportunidade de destacar as oportunidades da área.

Por isso, ao longo do fórum online, outros temas relevantes serão debatidos, como as relações da sociedade e o governo com o agronegócio, insights e cenários para investimentos em ações de empresas do setor, a defesa animal e vegetal, o financiamento da produção e da infraestrutura, entre outros. Veja a agenda completa do evento e inscreva-se para participar!