SuperAgro 2021: confira os novos nomes confirmados para o evento

A EXAME realizará o fórum online SuperAgro 2021 no dia 8 de abril. O evento, idealizado em parceria com a Hiria, será gratuito. Ele contará com nove painéis de debates que incluirão os temas mais relevantes para o setor de agronegócio, como as relações da sociedade e o governo com o agronegócio, a defesa animal e vegetal, o financiamento da produção e da infraestrutura do setor, sustentabilidade e muito mais.

A discussão sobre o que esperar do futuro do agronegócio no Brasil acontecerá pelos seguintes convidados:

Ministra Tereza Cristina (Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastamento do Brasil);

Roberto Rodrigues (Embaixador Especial da FAO para o Cooperativismo e Coordenador da FGV Agro);

Thiago Duarte (Analista de ações do Banco BTG Pactual para os setores de Agronegócio, Alimentos e Bebidas);

Marcia Amaral (Gerente de Inovação Aberta em LEAP/KPMG e Co-Fundadora da Alluagro);

Todd Chapman (embaixador dos EUA);

Marcello Brito (Presidente do Conselho Diretor da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio);

Deputado Arnaldo Jardim (Deputado Federal - Integrante da frente parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional);

Mariana Vasconcelos (CEO da Agrosmart);

Celso Moretti (Presidente da EMBRAPA).

Eles debaterão, principalmente, o desenvolvimento econômico do agronegócio brasileiro, tendências, inovações e a força da tecnologia, que é cada vez mais presente e importante para o setor.

O embaixador dos EUA, Todd Crawford Chapman, um dos nomes que fará parte dos painéis de debate do SuperAgro 2021, irá comentar sobre os setores de agronegócio do Brasil e dos Estados Unidos e a influência que os dois países têm sobre o sistema de comércio global agrícola.

Agronegócio passou a ter ainda mais importância para a economia brasileira no último ano

O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia do país. Na última terça-feira, 16, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou, com bases em dados do Ministério da Economia, que a exportação do agronegócio brasileiro em fevereiro ficou em US$ 6,5 bilhões. O valor representa uma alta de 2,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. No acumulado de janeiro e fevereiro, as exportações somaram US$ 12,1 bilhões.

Com isso, em 2020 a participação do agronegócio no PIB brasileiro cresceu para 26,6%, frente a 20,5% em 2019. Ou seja, o setor passou a representar mais de um quarto da economia do país.